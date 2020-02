Exhortan a dar apoyo a frijoleros afectados en Sinaloa

Sinaloa.- A través de un punto de acuerdo, diputados locales exhortaron al Gobierno del Estado a liberar apoyos para los productores de frijol que se vieron afectados por las bajas temperaturas y caída de lluvias de los últimos días.

La propuesta de la diputada Alma Rosa Garzón puso a consideración de los diputados que se instale de forma extraordinaria el Consejo de Desarrollo Rural para que se revisen las alternativas o programas disponibles que se cuentan para poder apoyar a los agricultores que tuvieron pérdidas.

Con tres votos a favor y dos en contra, la propuesta prosperó en la sesión de la Diputación Permanente de este martes, sin embargo, la diputada del PRI Ana Cecilia Moreno presentó una reserva al punto de acuerdo al considerar que sería la Secretaría de Agricultura y Ganadería la que debiera atender de manera sectorizada a los frijoleros afectados y no se lleve la sesión del consejo.

Diferencias

Mientras que la diputada de Morena Alma Rosa Garzón puso como antecedente de reacción ante crisis agrícola la helada del 2011, en la que se resembraron más de 11 mil hectáreas de maíz; su compañera Ana Cecilia Moreno consideró que tal situación no tiene comparación, pues la siembra de frijol es de riesgo y temporal, por lo que a estas fechas ya no se cuenta con las condiciones climatológicas para iniciar otro ciclo de cultivo.

“Consideramos que se atiendan los casos en particular y de manera directa con los que presentan daño, que se revise un esquema de apoyos que se puedan aportar”, dijo la priista.

Sin embargo, por no presentar la modificación al punto de acuerdo por escrito, la adición no fue aceptada y se votó únicamente el punto consistente a la exhortación de la instalación del consejo.