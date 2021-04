Exhortan a las Secretarías de Salud a cumplir con la homologación salarial para químicos

Culiacán.- Un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución fue aprobado este martes en el Congreso del Estado, ante el planteamiento de Morena de solicitar a las Secretarías de Salud y Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, que a la brevedad, den cumplimiento debido a las asignaciones presupuestales previstas en el anexo 18 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal vigente, en relación al personal de los servicios de salud.

El punto de acuerdo fue promovido por la diputada de Morena Mariana Rojo, quién recordó que el Congreso del estado etiquetó 23 millones de pesos para el concepto de homologación salarial para químicos de los servicios de salud con códigos inferiores que cumplan funciones de documentación de químicos, luego de las gestiones de los propios trabajadores ante los diputados.

“Aunque la etiqueta presupuestal precisa una aplicación y destino específico, no se ha ejercido, al menos no de manera íntegra, porque la mejoría salarial ha resultado cincuenta por ciento menor a quienes serían beneficiados. No entraré en especulaciones respecto de las razones de la aplicación incorrecta, pero lo que importa señalar es la interpretación a modo y la aplicación sesgada de la norma, en perjuicio de quienes, como lo establece el decreto, tienen códigos inferiores al de su categoría profesional”, resaltó la legisladora.

La diputada consideró que esto violenta el sentido de la asignación, pues constituye en la práctica un retraso en el ejercicio del presupuesto asignado para este propósito.

“La retención o aún peor, la disminución en el pago de salarios de los trabajadores nunca tendrá razones ni justificaciones éticas ni morales posibles, los ingresos de los trabajadores son sagradas, pero aún más, si se trata de profesionales de la salud, que en estos tiempos de pandemia, exponen su vida y su salud para salvar la del resto de la población”, consignó la legisladora.

Trabajadores del sector químico-biológico.

“Ellos, junto a médicos, enfermeras y demás personal de laboratorios y hospitales, ejercen su labor en beneficio de todos nosotros, de toda la sociedad para conservar lo más preciado de la existencia humana que es la propia vida y la salud”, añadió Mariana Rojo.

“Por eso ofende con mayor razón el insensible incumplimiento del Gobierno del Estado a la aplicación de la partida que por 30 millones de pesos asignamos, prevista también en el anexo 18 del presupuesto y que con la etiqueta de “Atención médica al personal de contrato de los servicios de salud” terminaba con el absurdo caso de que los propios trabajadores de la salud, o una parte importante de ellos que labora bajo contrato, no contara todavía con la elemental prestación médica”, agregó la morenista.

Rojo consideró que es necesario que se corrijan los errores y se ejerzan los recursos de manera correcta, por lo que promovió el punto de acuerdo que fue aprobado y que solicita a la Secretaría de Salud y de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Primero: el ejercicio de la asignación presupuestal de la partida etiquetada como Atención médica al personal de contrato de los servicios de salud y, segundo: corrijan la aplicación de los recursos etiquetados en la partida Homologación salarial para químicos de los servicios de salud con códigos inferiores que cumplan funciones, de documentación de químicos, en términos del anexo 18 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, del ejercicio fiscal 2021.