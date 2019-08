Exhortan a los padres a entender ley antichanclazo en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La Procuraduría de la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF de Culiacán hizo un llamado a los padres de familia a que hagan conciencia sobre la manera de educar a sus hijos.

Silvia Liliana Pimentel Villalobos dijo que estaban a favor de la aprobación de la ley “antichancla”, ya que se hacía valer uno de los 20 derechos que la ley general de la protección de niños viene protegiendo.

“El llamado para los padres es concientizar la manera diferente en la que se tiene que educar al niño, niña y adolescente, educar desde otra perspectiva, desde otro punto de vista y darle una atención más personalizada”.

Comentó que ejercer simplemente un cinturonazo, un chanclazo o una nalgada a un niño o adolescente ya se está ejerciendo violencia.

Cuidados

Comentó que la tarea de los padres corresponde en cuidar, velar y proteger a los hijos educándolos de una manera diferente, desde que nacen hasta que llegan a la edad adulta.

Como tutores pueden educarlos con el diálogo, ya que puede ser una de las principales muestras de afecto que se necesita en los niños, la atención. Por ejemplo, hay otros métodos de castigo para ellos ahora que la tecnología está a todo lo que da, retirarles celulares, tabletas o negarles que vean televisión pueden ser otra manera de castigar a los hijos, evitando golpear al menor.

Expresó que lamentablemente algunos padres ponen de pretexto el decir que sus hijos son muy imperativos, tienen déficit de atención o que el niño ha sido bien travieso desde chico para calmarlos con un golpe, que de alguna manera son los que más necesitan atención.

La procuradora del sistema DIF municipal hizo un llamado a los padres de familia a que se acerquen a las instalaciones de la dependencias y conozcan las funciones que tiene la Procuraduría y la escuela para padres para ayudarlos a atender cualquier tipo de problemas que tengan con sus hijos, ya que no les dirán cómo educar a sus hijos, pero sí pueden ayudar a entenderlos.

Desacuerdo

En un sondeo realizado por EL DEBATE, los padres y madres de familia se dijeron en contra de la aprobación de esta ley que sancionará a padres que castiguen, pues sostienen que un chanclazo o unas nalgadas siempre ayudarán a corregir a los hijos.

Señalaron que ahora los mismos niños los amenazan con denunciarlos al DIF cuando les aplican un correctivo.

Aseguraron que lo que no se debe tolerar son los castigos brutales que dejan lesiones físicas en los hijos, además de secuelas emocionales. Bertha García aclaró que ella no ha necesitado de ninguna ley para cuidar a sus hijos. “Nunca les he pegado”, pero como madre de familia asegura que los hijos de vez en cuanto sí necesitan un castigo.

Se prohíbe que padres golpeen a los niños

Los diputados integrantes de la Comisión de Equidad, Género y Familia aprobaron el dictamen de reforma a la fracción octava del artículo 83 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que establecen que los padres o tutores tienen que abstenerse de ejercer castigo corporal sobre ellos.

El dictamen reconoce el derecho que tiene el niño al respeto a su dignidad humana, por lo que las autoridades estatales y municipales deben tomar medidas necesarias para accionar los casos de niños que sean afectados por conductas de violencia familiar.