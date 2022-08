Exhortan a tortillerías de Sinaloa a solidarizarse y bajar el precio a 23 pesos 

Culiacán, Sinaloa.- Un llamado a solidarizarse con los sinaloenses y respetar el costo máximo de 23 pesos por kilogramo de tortillas, realizó Rafael Uriarte Quiroz, presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en el Estado de Sinaloa, ante los establecimientos que están dando este alimento a 25 pesos.

Uriarte Quiroz dijo que será la propia ciudadanía quien castigue a las tortillerías con precios elevados y acuda a realizar consumos a las que mantienen precios justos, esto pues no se puede obligar a que bajen los costos.

"De una u otra manera la propia gente va castigar a esos compañeros, no comprarles el producto e ir a comprarlo en donde está a 23 pesos, eso yo creo que sí nos pueda doler a muchos compañeros porque vivimos de la venda, vivimos del cliente, si no hay cliente no hay venta, y si no hay venta no hay negocio", expuso.

Especificó que se cuenta con un registro de menos del 30 por ciento de las tortillerías registradas en la entidad que no habían bajado el costo a mediados del mes de agosto, sin embargo, se busca generalizar que las tortillerías regresen a los 23 pesos como se acordó con gobierno del estado.

El líder de industriales explicó que el motivo del porcentaje que no ha bajado el precio es que no se puede obligar a los dueños de las tortillerías por tratar de un costo libre en el país, pero lo que se ha hecho de manera reiterada es un exhorto a que apoyen bajando el costo, y además a los consumidores a que no compren la tortilla más cara y acudan a los establecimientos que están respetando el precio de 23 pesos como máximo.

Rafael Uriarte aseguró que en la entidad se cuenta con un promedio de compra por familia grande de entre dos hasta cuatro kilos de tortillas diarios, por lo que, al tenerse un precio incrementado de dos pesos por kilogramo en algunos establecimientos que aún no acatan el llamado, el golpe a la economía es importante.

"Lo que estamos haciendo es solidarizarnos con el pueblo, con la gente que menos tiene agarrados de la mano con el gobierno del estado y agarrados de la mano con los municipios para que nos ayuden aquí va a salir beneficiada la gente que menos tiene", reiteró Uriarte Quiroz.