Exige Faustino Hernández justicia para el campo Sinaloense

Los Mochis, Sinaloa.- Con un llamado a continuar fortaleciendo al sector campesino de Sinaloa a través de la unidad, el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias en la entidad, Dip. Faustino Hernández, le tomó la protesta de ley a la nueva dirigencia del Comité Municipal Campesino No. 21 que encabeza Leonardo Rocha Salazar.

En su mensaje, el diputado local pidió a los presentes evitar la simulación y trabajar en torno al CMC y a la propia LCA, pues existen grandes retos actualmente; desde el pago de las cosechas del ciclo agrícola 2019-2020, que se ha retrasado, hasta el pago del incentivo comprometido por el gobierno federal que corresponde a 359.69 pesos por tonelada de maíz.

Dijo que actualmente tanto acopiadores como gobierno federal ha retrasado el papeleo y con ello los pagos en cuestión y que, además, se deberá trabajar para que se cumpla el ingreso de garantía de 4,150 pesos por tonelada de maíz conforme a lo anunciado.

Hernández Álvarez advirtió la inminente desaparición de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), una institución que ha sido desmantelada por la actual administración federal.

“En este año desaparece la secretaría de agricultura SADER, no hay más que cuatro gentes que trabajan en la SADER, y con el programa de SEGALMEX están embotellado porque no tiene personal técnico, no tiene personal capacitado y si a eso le sumamos que los acopiadores no pagan cuando tienen que pagar, pues esa es la lucha, primeramente con el diálogo y si no, vamos a tener que tumbar la puerta, tomar bodegas y exigir lo que nos corresponde por justicia y por justicia es la rentabilidad del campo”.

Por su parte, el nuevo dirigente agradeció el apoyo de los comisarios ejidales y los propios ejidatarios quienes integran el CMC y lo están fortaleciendo de la mano del actual dirigente estatal, Faustino Hernández.

Gracias a ese liderazgo que tiene ya se está viendo otra vez fortalecida esta gran organización, el compromiso de cada uno de los Comité es trabajar tanto de los dos sectores, principalmente del más olvidado, la zona de los altos.

Rocha Salazar hizo un llamado a los dirigentes de los módulos de riego presentes y ausentes, a mantenerse unidos en torno al sector campesino para fortalecer a cada CMC y que este lleve a cabo las funciones y responsabilidades que les corresponden.

Por último, agradeció al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al diputado Faustino Hernández, la autorización para el programa de semilla de sorgo doble propósito para el temporal.

En su informe de labores, Manuel Ochoa Millán señaló su orgullo de formar parte del sector campesino de Sinaloa, aterrizando programas relevantes como la entrega de semilla para el temporal, además de una participación en la defensa de los precios de los granos.

Al evento asistieron los ex dirigentes del CMC #21 Manuel Salido, Ramón Hernández y Rosario Ceniceros, así como el actual presidente de la Asociación Ganadera Local de Eldorado, Jesús García y los síndicos municipales de San Lorenzo, Tacuichamona, Baila y Emiliano Zapata, Jesús López, Felipe Torres, Armando González y Armando Larrañaga, respectivamente.

