Exige Verónica Montaño castigo a responsables de violencia contra panistas; hubo 7 levantados

Sinaloa.- La ex-candidata a la presidencia del PAN en Sinaloa, Verónica Montaño Cisneros exigió al gobernador Rubén Rocha Moya que investigue los actos de violencia que ocurrieron el pasado domingo 19 de diciembre durante la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN), dar con el responsable de los hechos y se lleguen hasta las últimas consecuencias, que llevaron a la privación ilegal de la libertad del diputado Adolfo Beltrán Corrales y siete personas más, así como 5 militantes panistas amenazados.

El mandatario estatal tiene obligación de velar por la seguridad de los sinaloenses, y se busca certeza de que va haber justicia, porque "es un diputado, imagínense que va a pasar con un ciudadano normal y por eso es importante que el gobernador tome cartas en el asunto y tome con seriedad el asunto de la seguridad".

Su petición se centra en la reposición de la elección estatal del PAN y se emita una nueva convocatoria, en el cual ella ya se compromete a no participar en esta contienda panista, debido a que "no es obsesión en ella". Ella está segura que el proceso se va a reponer y la resolución se dará en 15 días.

Externó que es evidente que este proceso de elección estuvo violentado, viciado y con la intromisión de fuerzas externas dentro de este instituto político, pese a ser el único partido que ofrece a los militantes, la posibilidad de que mediante un proceso democrático se elija a sus dirigentes.

"Estoy segura que esas fuerzas externas tienen un cariño por el Partido Acción Nacional, que seguramente tuvieron mucho que ver. Estoy casi segura que esos lazos todavía le siguen latiendo el corazón a esa persona y a lo mejor si tuvo algo que ver", respondió al cuestionamiento de si el secretario particular del gobernador Rubén Rocha Moya, Alejandro Higuera Osuna, incurrió en una intromisión en la elección panista.

Mencionó que "él tiene lazos y está muy cerca de muchos panistas que tuvieron algo que ver", y añadió que "quien fue el coordinador general de esa campaña (constitucional)".

"Yo no puedo decir quien fue", pero "yo señale que una persona externa que ya estaba en otro partido y que servía café en el tercer piso", y jamás había dicho nombres de funcionarios, comunicó.

"Yo desde que inicie hace 24 años en el PAN tuve la fortuna de elegir libremente a los dirigentes del partido político, en una convención en lo municipla, estatal y en lo nacional, y hoy se ve frustada esta elección, precisamente por esas fuerzas externas que no nos permitieron tener la libertad de elegir a quien querían que fuera su dirigente estatal", externó Montaño Cisneros.

Al mostrar una copia de la impugnación que presentó ante la Comisión Estatal Electoral del proceso interno de elección del PAN y de la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional, que presentó el pasado 24 de diciembre a las 15:35 horas, en el cual se solicita que se anule el proceso electivo a la dirigencia en Sinaloa.

"Por eso no se vale que nos quiten y que no roben la libertad de elegir en Sinaloa, que debemos sembrar el precedente y no permitir que no se repitan como las pasadas elecciones del 6 de junio, que no les permitieron a los sinaloenses elegir igual en nuestro partido este 19 de diciembre, que se coaccionó por esas fuerzas externas", ratificó.

Denunció que se presentó violencia en la elección panista, que desde el inicio del proceso se registró, en el cual se entregaron despensas, con actos adelantados de campaña y que culminó ese domingo 19 de diciembre, con la violencia de los compañeros de equipo y de aquellos que habían declarado estar favor de ella, y desgraciadamente ese día, fueron violentados los militantes con su familia.

Recordó que ya existe una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General del Estado, debido a que los actos se persiguen de oficio, y en el caso del diputado Beltrán Corrales se tiene que llegar con los responsables, pero las demás víctimas tienen miedo y no van a levantar denuncias de lo que vivieron esa madrugada del domingo, previo al inicio de las votaciones.

Los hechos muestran que hubo privación de la libertad al caerles en sus casas, violencia, golpes, los metieron en vehículos y varias vejaciones en los municipios de Salvador Alvarado, Guasave, Sinaloa, Navolato, Elota, San Ignacio y Culiacán.

Enumeró que se perdieron tres urnas que eran custodiadas por dos delegados nacional del PAN, que corresponden a San Ignacio, Elota y Cosalá, de 18 urnas que se colocaron en el estado, que llevó a externar su queja por la parcialidad del CEN del PAN en este proceso electivo.