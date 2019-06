Exigen a Conagua quitar los tubos de arroyo en Costa Rica

Culiacán, Sinaloa.- Los habitantes de la sindicatura de Costa Rica se encuentran desesperados debido a que la temporada de lluvias ya inició, y las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no le han dado solución al problema del arroyo Los Becos, el cual año con año se desborda y provoca inundaciones.

Los afectados denunciaron que, en el 2013, cuando el huracán Manuel azotó el estado, se instalaron unos tubos, con la finalidad de que encauzaran el agua; sin embargo, lejos de ayudar, la tubería obstruye el cauce natural del arroyo y provoca más inundaciones.

Detallaron que en las primeras lluvias del año pasado las familias que habitan en las colonias Benito Juárez e Independencia —las cuales se ubican a un costado del arroyo— perdieron todas sus pertenencias, y, a un año de haberse registrado la afectación, es poca la ayuda que han recibido.

Afectados

Lorenzo Acosta dijo que en la primera visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se le entregó un oficio solicitando ayuda, ya que son más de 1700 familias las afectadas.

Comentó que a través de los módulos de riego y del Ayuntamiento de Culiacán se realizaron trabajos de desazolve en la parte baja del arroyo; sin embargo, eso no es suficiente, por lo que exigen a la Conagua que quite los tubos para que el arroyo lleve su cauce natural y no sea tanta el agua que se desborde.

“Este no es un dren, es un arroyo. Las aguas vienen con mucha intensidad y por aquí pasan, y todas las aguas de Costa Rica vienen a caer aquí, y debido a la incapacidad de los tubos se desborda e inunda todas las colonias cercanas”, detalló Lorenzo.

El afectado dijo que ya han acudido a las oficinas de Conagua; sin embargo, les dicen que aún no hay respuesta, por lo que puede ser antes o después de que pase la temporada de lluvias cuando realicen algún trabajo.

Por su parte, María Elena Flores detalló que nunca habían sufrido inundaciones que les causaran tantos daños, hasta que se pusieron los tubos: “Como a ellos no se les inunda. Nosotros, la verdad, en tiempo de lluvias no estamos a gusto, no podemos ni dormir tranquilos pensando que se va a desbordar. Qué importa lo material, las vidas son lo importante. ¿Qué esperan?, ¿que fallezca alguien para que tomen cartas en el asunto?”, expresó.

Se unen

Con el rostro invadido por la tristeza, Epitacia, de 75 años de edad, exhortó a la Conagua a quitar los tubos antes de las lluvias, ya que a su avanzada edad es muy difícil moverse ante una emergencia o en la inundación.

Su hija Yesenia señaló que, cuando llueve, el agua llega hasta las ventanas de su casa, y como su mamá apenas pueda caminar, pide ayuda de los vecinos para sacarla y llevarla a otro lugar.

Los afectados realizaron una reunión ayer debido a la desesperación en la que se encuentran, pues no saben qué medida tomar para que las autoridades no los dejen desprotegidos. Esperan que los tomen en cuenta y retiren a la brevedad los tubos, que tanto daño les ocasionan.