Exigen a autoridades apoyo para desplazados de Tepuche, Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La presidenta de Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina, exigió que sean brindados los apoyos necesarios para que los desplazados por la violencia de la sindicatura de Tepuche, municipio de Culiacán, Sinaloa, puedan continuar con sus vidas lejos de sus comunidades.

Para esta luchadora social, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas ya debería estar activa atendiendo las necesidades de los afectados, pues para eso fue creada, y si no cuenta con recursos, entonces el gobernador Quirino Ordaz Coppel debe activar otras dependencias para que les brinden los apoyos necesarios para salir adelante.

Recordó que las familias desplazadas, además de haber dejado sus casas y su forma de vida, ahora corren más riesgo de contagiarse de COVID-19 porque van a vivir hacinadas. Indicó que ante estos casos no se debe permitir la insensibilidad de las autoridades, como ya ha ocurrido con otros grupos de víctimas del delito, que en esta pandemia no han recibido apoyo.

Actuación

Robespierre Lizárraga Otero, regidor por el PAS, dijo que va a poner el tema de los desplazados en la mesa en las próximas reuniones que haya en el Ayuntamiento. Aunque también tiene responsabilidad de atender a las familias, el Gobierno municipal hace el llamado al Gobierno estatal para que brinde los apoyos necesarios a estas familias que dejaron sus comunidades.

Recordó que el Estado tiene a la Comisión Estatal de Víctimas del Delito, al DIF Sinaloa y a Desarrollo Social para que atiendan a las personas vulnerables. Lamentó que estas víctimas de la violencia se vieran obligadas a dejas sus viviendas en una época en donde no hay trabajo y existe un grave problema de salud.

Necesidad

Entre los desplazados hay adultos mayores que requieren apoyo de pañales, a uno de ellos le urge una cama individual porque tiene fracturada la cadera, además de tener otras enfermedades. Hay niños que necesitan ropa y zapatos, pero lo que más urge son las despensas.

Algunos desplazados aseguran no saber por qué los Gobiernos los han dejado solos. Si no pueden garantizarles su bienestar fuera de sus comunidades, entonces piden que los ayuden a regresar a sus casas. No quieren problemas con nadie, solo vivir en paz.