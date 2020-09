Exigen a gobierno de Sinaloa localizar a familiares de Juan de Dios

Culiacán, Sinaloa.-Que localicen a los familiares de Juan de Dios y le entreguen su cuerpo pide al gobierno del estado Alma Rosa Rojo Medina. A la Fiscalía General de Justicia le solicita que por humanidad también intervenga en el caso.

La presidenta de Voces Unidas por la Vida también llama a la Secretaría de Salud para que diga donde está sepultado y ver si se cumplieron con todos los protocolos para su posterior identificación que se deben seguir en este tipo de casos.

De no buscar a sus familiares se estarían violentando los derechos de Juan de Dios, quien murió el pasado 12 de septiembre en el Hospital General y de quien no se logró conocer sus apellidos, ni de dónde era porque no hablaba español dijo.

Rojo Medina comentó que puede ser que el joven se haya venido a trabajar a este estado y su familia espera a que regrese, lo más probable es que ellos no hablen español y no tengan los recursos ni el conocimiento de cómo buscarlo.

Apenas quien tiene un familiar desconocido entiende lo que sufren las familias al no conocer el paradero de un ser querido por lo que ella hará todo lo posible por que se encuentre a la familia de Juan de Dios y entregarle sus restos.