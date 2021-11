Exigen castigo a negocio por apología al feminicidio en Culiacán

Sinaloa.- Luego de que Culiacán se posicionara nuevamente en la mira nacional por la inusual celebración de Halloween y la decoración de una fiesta con la temática del feminicidio, hecho por el que las autoridades iniciaron ya una investigación por constituir apología del delito, el activista Óscar Loza Ochoa reconoció que más allá del llamado de atención a las empresas responsables, la autoridad debe aplicar una sanción por este indignante hecho.

El expresidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, consideró que más allá de la tolerancia que debe existir en la manifestación de ideas, la apología del delito expresada durante la celebración de Halloween y particularmente en esa fiesta, donde la decoración incluyó bolsas negras simulando mujeres asesinadas y colgadas, además con la leyenda “Por zorra” y otros mensajes como “Sigues tú”, es el reflejo de la ausencia de valores y de una mejor educación en la que, además de las familias, también deben participar la nueva Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

¿Qué hacer?

El activista explicó que la SEPyC debe trabajar en la elaboración y difusión de una serie de mensajes que ayuden a formar a los niños en temas de paridad de género y respeto a las mujeres, en temas como este del feminicidio para evitar la normalización de este y otro delitos que atentan contra la integridad y la vida de las personas. Loza Ochoa insistió en que la autoridad local debe revisar la posibilidad de una sanción.

La indignación

Al rechazo e indignación que han mostrado activistas, funcionarios y legisladores locales y federales en torno a este tema de la apología al delito de feminicidio durante la celebración de Halloween en Culiacán, ayer se sumó la dirigente estatal del PRI y diputada local, quien señaló que no permitirán que la violencia hacia la mujer se normalice, ni que se utilice este tema como una burla.

Leer más: Trabajar contra el feminicidio en Sinaloa es tarea de las autoridades y de la sociedad: Roxana Rubio

Y aunque la exdiputada y hoy aspirante a la dirigencia estatal del PAN, Roxana Rubio, dijo desconocer el tema, admitió que como sociedad aún falta trabajar mucho en este tema del feminicidio.

Loza Ochoa insistió en que para la prevención debe haber unión entre las instancias y cuestionó el trabajo que realiza el Instituto Sinaloense de la Cultura (ISIC), ya que al realizar arte en referencia al teatro, pintura, danza y música, bien podrían enfatizar en el tema de la prevención del delito contra la mujer.

Rechazo

No se puede normalizar la violencia hacia la mujer: Cinthia Valenzuela

No podemos permitir y no vamos hacer válido nunca que la violencia hacia la mujer se normalice, no podemos permitir que se considere una burla hacia nosotras, opinó Cinthia Valenzuela Langarica respecto a la reciente fiesta de Halloween en Culiacán.

Señaló que estarán muy pendientes del punto de acuerdo de urgente y obvia resolución donde rechazan categóricamente todo acto de apología al delito y violencia de género, aprobado el pasado jueves por los diputados de la 64 Legislatura para que las autoridades pongan un alto a este tipo de ofensas a las mujeres.

Combate

‘Falta trabajo de la autoridad y sociedad’

Tanto por parte del Gobierno como en la sociedad aún falta mucho por trabajar en el tema del feminicidio en Sinaloa, destacó Roxana Rubio, candidata a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), respecto a los actos realizados en una fiesta en marco de los festejos de Halloween en la que se hizo apología al feminicidio en Culiacán.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 7 de noviembre sobre Covid-19

La exdiputada local expuso que a pesar de desconocer del tema, se deben de conjugar esfuerzos por la sociedad desde casa con las autoridades para que no se presenten este tipo de acontecimientos.