Exigen culpables de operativo fallido en Culiacán

Sinaloa.- Desde tribuna, diputados locales alzaron la voz para manifestarse en relación con los actos violentos que se presentaron el pasado jueves en la ciudad de Culiacán. Algunos apoyaron la decisión del presidente de la República de liberar a Ovidio Guzmán; mientras otros reprobaron y exigieron que se investigue el caso para encontrar a los responsables del operativo fallido.

Durante la sesión ordinaria de este martes, los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios recordaron el trágico suceso que desafortunadamente cobró las vidas de civiles inocentes, y por ello dedicaron un minuto de silencio en honor a las víctimas de la balacera.

La mayoría coincidió en que el Gobierno federal cometió un grave error al no cumplir con la ejecución de un operativo eficaz para la captura del hijo de Joaquín «Chapo» Guzmán, aunque algunos con mayor énfasis que otros.

Todos pidieron a las autoridades federales iniciar las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades y encontrar culpables, tanto de quienes propusieron el operativo, como de los grupos criminales que se desplegaron por toda la ciudad para presionar a la población y provocar temor entre los ciudadanos con destrozos, robos y detonaciones de fuego que llevaron a cabo.

Diputados en el Congreso del Estado de Sinaloa. Foto: Cortesía

Luego de sostener una reunión con el gobernador Quirino Ordaz Coppel y su Gabinete de Seguridad, los diputados reconocieron las contribuciones que el Ejecutivo estatal ha ejecutado para restablecer la normalidad en Sinaloa, así como su disposición para coordinarse con el Gobierno federal.

Respaldo desde Jucopo a AMLO

Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, a nombre del Congreso local manifestó que optar por la vida fue una decisión acertada del Gabinete de Seguridad nacional para evitar una masacre y acabar con el terror de niños, mujeres y hombres que se encontraban en el sitio de las balaceras.

Sin embargo, comentó que, aunque por ahora la prioridad es mantener un ambiente de paz, no se debe dejar de lado buscar responsables y castigar los hechos: «Para avanzar y recuperar la tranquilidad y la confianza es indispensable que se cumplan con las investigaciones. Estas deben realizarse con estricto apego a derecho y total transparencia ante la sociedad. Cumplir es necesario e inaplazable», expresó.

A nombre del Poder Legislativo, expresó la solidaridad con las familias de las víctimas inocentes y de efectivos militares y policiales caídos en el cumplimiento de su deber, y exhortó a las autoridades estatales a que asuman la atención a las víctimas de estos sucesos.

¿Y los responsables?

Jorge Iván Villalobos, diputado del PAN, comentó que luego de sostenerse la reunión con el gobernador se dio cuenta de que el Gobierno estatal ya se responsabilizó por los actos y tomó la decisión de destituir al director del penal de Aguaruto, a consecuencia de la fuga de reos durante la misma balacera.

Ante ello, se preguntó los motivos por los que el Gobierno federal no ha implementado medidas consecuentes al error del operativo y que el presidente de México solo se ha preocupado por su imagen, no por responderles a las víctimas del acto: «El único responsable hasta el día de hoy es la del titular del penal que depende de este estado, yo me imagino. ¿Por qué el Gobierno federal no hace lo propio para deslindar las responsabilidades de este operativo?», dijo.

Resaltó que el sentimiento de indignación y los agravios sufridos por los ciudadanos se refuerzan con la falta de información —clara, precisa y oportuna— del Gobierno federal en respuesta de lo acontecido. Dijo que las autoridades dieron seis versiones diferentes de los hechos, y que hasta la fecha no han precisado quién fue el que ordenó y ejecutó el operativo.

Teoría

Mario Rafael González, diputado del PT, sostuvo que la teoría del caos era precisamente reventar el estado de Sinaloa para con ello dar un golpe de Estado a Andrés Manuel López Obrador y golpear al gobernador Quirino Ordaz, «para con esto romper la alianza que se había estado dando al gobernador, pues se le dio un trato especial. Qué casualidad que suspendieron las clases. Pedimos a los responsables, que caigan los responsables, porque es imperdonable las vidas que se perdieron. Exigimos de la cúpula más alta que existan los responsables, y pronto», dijo.

No hay coordinación ni respeto

Angélica Díaz Quiñones, diputada del PAS, y Édgar González Zataráin, diputado del PRD, dieron cuenta de que con los pésimos resultados de este operativo se deja en claro que los tres niveles de Gobierno no están coordinados y que, además, se cometió una gran falta de respeto a la soberanía y a la libertad del estado de Sinaloa, pues las fuerzas militares nacionales cometieron intromisión en el quehacer del Gobierno estatal.

Agregaron que se cometió una gravísima imprudencia al implementar un operativo sin los elementos militares necesarios y a horas muy transitadas del día. «Tampoco pensaron que cerca del lugar está uno de los centros comerciales principales de la ciudad, tampoco en que la gente a estas horas viene de sus trabajos o se encuentra comiendo», dijo la diputada del PAS.

«Se formó la imprudencia perfecta porque no se puede montar un operativo así. Cuando el Consejo de Seguridad se reúne todos los días, deben estar enterados de todos los operativos. No hay respeto de las autoridades ni coordinación», dijo González Zataráin.

El Congreso del Estado convocó a todos los niveles de Gobierno con base en el artículo 21 constitucional a sumar esfuerzos, trascendiendo colores partidarios, para garantizar la vigencia del Estado de derecho, la seguridad de las personas y una paz duradera. «Unidad nacional en torno a la política del Estado para el combate de la inseguridad es el reto de todas las fuerzas políticas del país comprometidas con la paz y el desarrollo social de México. Garantizar la aplicación de la ley es la obligación del Estado», concluyó la coordinadora morenista.

Dedican un minuto de silencio a víctimas de la balacera

A petición de Édgar González Zataráin, diputado del PRD, los legisladores locales dedicaron un minuto de silencio a las víctimas fallecidas durante la balacera del pasado jueves ejecutada por grupos armados.

Durante la sesión ordinaria de este martes, los diputados se pusieron de pie y rindieron homenaje a los tres civiles que desafortunadamente perdieron la vida en el sector Tres Ríos. Los legisladores también se pronunciaron por quienes fueron despojados de sus vehículos y por aquellos que presenciaron la toma de las calles de la ciudad de forma violenta.