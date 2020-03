Exigen instalación de una base militar en zona rural al norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Habitantes de la sindicatura de Tepuche exigieron al Gobierno federal una base militar en su comunidad, derivado de que se sienten temerosos ante la presencia de grupos armados en la zona. Un nutrido grupo de afectados alzaron la voz ante los medios de comunicación; y no quieren guerra, quieren paz.

La situación

Desde meses atrás el rumor se acrecentó de que en dicha localidad se reportaba presencia de personas armadas, y lo que detonó fue la balacera de la Loma de Rodriguera de hace días y los supuestos acontecimientos violentos que, según ellos, en verdad ocurrieron.

“¡No a los grupos armados!”, se leía en los carteles blancos de habitantes de Agua Caliente y demás poblados aledaños que pertenecen a la sindicatura de Tepuche.

Familias enteras se dicen hartas de vivir en carne propia la violencia que los ha azotado por parte de delincuentes armados.

“Queremos paz”, entre los gritos que hacían los pobladores a la autoridad, sobre todo a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que temen que pase algo similar a comunidades que han sido tomadas por la delincuencia organizada.

Para ello ya instalaron algunas barricadas y sobre el puente colocaron dos muros con un cable metálico, con el que impiden que a ciertas horas entren los llamados grupos armados a los que temen.

Personas de todas las edades se hicieron presentes, ya que indican que no quieren dejar sus casas porque algunos tienen su ganado, otros más tienen sus trabajos, también decentes.

Dan la cara

No les importa tanto el apoyo de elementos de Seguridad Pública, sino, más bien, del Ejército mexicano, pues ya no quieren que se genere el clima de violencia. Dos mujeres dijeron que el pueblo de Tepuche es de gente trabajadora dedicada a diversos oficios, como la ganadería, agricultura, transportistas, mujeres que salen a trabajar, por lo que anhelan que regrese la paz que desapareció.

Aceptaron que de momento se están previniendo para no ser de nuevo víctimas.

“La gente ha pensado en desplazarse, pero no es posible porque algunos tienen sus ganados”, comentaron.

De esta manera, agregaron que quieren protección para toda la gente, por lo que esperan que les atienden el llamado de urgencia que realizaron ayer.

Situación de inseguridad va a mejorar: alcalde de Culiacán

El alcalde Jesús Estrada Ferreiro pide calma a los vecinos de Agua Caliente y que no regresen agresiones. Aseguró que la situación de inseguridad va a mejorar, porque va a tener que intervenir la Federación.

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo le prometió un refuerzo de 100 elementos y los está esperando.

Los militares pondrán orden. Para él no está bien que se haga un grupo de autodefensa, porque no es en Michoacán. Allá se formó porque las autoridades no atendieron el problema, pero aquí, en Sinaloa, dijo, sí lo están haciendo.