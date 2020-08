Exigen la pavimentación de tramo carretero en Elota

Sinaloa.- Que pongan fin al problema que tiene detenida la pavimentación del tramo carretero que conecta el poblado de Tanques con Potrerillos del Norote, piden habitantes afectados por el paro del proyecto al gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel y al presidente municipal de Elota, Geovani Escobar Manjarrez.

Vecinos de Tanques denunciaron a este medio de comunicación que durante la pasada Administración municipal inició la pavimentación de entre seis a siete kilómetros de esta carretera.

Al saber del proyecto, unos cuantos ejidatarios empezaron a marcar y vender lotes a la orilla de la vialidad con el fin de decir que eran afectados. Empezaron a exigir a los representantes de la constructora una indemnización y empezaron a impedir el paso de la maquinaria, hasta que la constructora optó por detener los trabajos, contaron los denunciantes.

Molestia

Édgar Manuel Flores pide la intervención de las autoridades porque asegura que es muy importante pavimentar este tramo carretero. En la temporada de lluvias, los vehículos tienen muchas dificultades para circular porque hay vados, y en los mismos se forman grandes charcos y se quedan atorados. “Se acaban los vehículos”, lamentó.

Además, indicó que pobladores de más de diez comunidades están siendo afectados, ya que para evitar este tramo de terracería se ven obligados a circular por la Costera, pero si tienen un accidente no tienen derecho a indemnización porque no traen el ticket del pago de caseta, además si los detecta el federal de caminos también tienen problemas. Varios motociclistas de Tanques han perdido la vida en la Costera por no circular por la terracería.

Quirino Mendoza, otro poblador de Tanques, calificó como muy injusto que unos cuantos estén afectando a cientos de pobladores. Explicó que un ingeniero les explicó que la obra ya estaba pagada, pero el problema es que no los dejaban trabajar.

De acuerdo con el Gobierno municipal, esta obra está financiada por el Gobierno federal, pero se desconoce si también hay recursos estatales.