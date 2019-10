Exigen la recaptura del asesino de Diana Giselle

Sinaloa.- Ante la fuga del presunto responsable del asesinato de la joven Diana Giselle, Merary Villegas Sánchez, diputada federal por Morena, exigió a las autoridades estatales y federales ejecutar las acciones necesarias para su recaptura.

La legisladora morenista enfatizó que capturar a Édgar N. debe ser una prioridad para el Gobierno, pues los feminicidios no pueden ser casos que queden impunes, y hasta ahora, vinculado a proceso, no ha pagado su castigo, pues no duró ni el mes al interior del penal, cuando logró fugarse junto con otros, durante los hechos violentos que se presentaron el pasado jueves en Culiacán: “Urge en Sinaloa la captura del asesino de Diana Giselle. Ni un mes de reclusión tenía cuando, derivado de los hechos del jueves, este hombre se fugó, por eso el llamado a todas las autoridades sin distingo que el asesino de Diana Giselle debe estar tras las rejas”, dijo.

Villegas Sánchez agregó que es de suma importancia reforzar la seguridad en los centros penitenciales, pues esta última fuga masiva no es la única que ha ocurrido, pues ya han existido otras igual de riesgosas para la población.

Operativo fallido

La legisladora reconoció que el Gabinete de Seguridad del actual Gobierno federal cometió un grave error al no prever las consecuencias de ejecutar un operativo de aprehensión mal planeado; sin embargo, dio su voto de confianza a la decisión del presidente de la República de cancelar el operativo de captura de Ovidio Guzmán antes de que se presentaran más actos trágicos.

Informó que, a la brevedad, el secretario de Seguridad estará compareciendo ante el pleno legislativo del Senado de la República, y expresó que, a pesar de formar parte de la Cuarta Transformación, apoya la iniciativa de que se responsabilice a quienes determinaron la orden de ejecutar el operativo de captura del hijo del Chapo Guzmán.

Cronología

17 de septiembre.- Diana Giselle pone una denuncia por lesiones y amenazas en la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujeres de la Fiscalía.

22 de septiembre.- Durante la madrugada, la mujer fue asesinada por quien fuera su pareja sentimental en las afueras de su casa, en Bacurimí. Tenía cuatro meses de embarazo y recibió impactos de bala.

30 de septiembre.- Édgar N., de 19 años de edad, es detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado como presunto responsable del crimen.

4 de octubre.- La juez que llevó el caso vinculó a proceso penal a Édgar N. por tener pruebas suficientes de su responsabilidad en los delitos de feminicidio agravado, aborto, amenazas y lesiones.

17 de octubre.- Luego de darse la fuga de 55 reos del penal de Aguaruto durante la balacera originada por la captura de Ovidio Guzmán, Édgar N. salió del penal, y no ha sido localizado.

Habrá que legalizar drogas tras violencia

Luego de la ola de violencia generada por el operativo de captura de Ovidio Guzmán en Culiacán, es momento de debatir y proponer la legalización de las drogas, declaró Merary Villegas, diputada federal de Morena.

Expresó que esta es la única forma inteligente de solucionar los conflictos bélicos ejecutados por el narcotráfico, y que en la Cámara de Diputados ya fue presentada una iniciativa de ley para la regularización de las drogas por el diputado Mario Delgado: “Se debe, sin duda alguna.; ya debe estar en el debate nacional. Es un tema que tendrá un gran debate, pero no nos cabe duda que se debe considerar la necesidad de entrarle a debate sobre la regularización de algunas drogas”, dijo.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que la legalización de las drogas no es un tema preferente, la legisladora comentó que AMLO tendría que reconsiderar su importancia dados los hechos violentos acontecidos en la capital sinaloense.