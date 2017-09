Que no traigan a la Lucero y que les pongan luz, exigen

Culiacán, Sinaloa.- La escuela primaria Felipe Angeles perteneciente a la colonia Felipe Ángeles la cual es de tiempo completo está tomada por padres de familia de los alumnos que se encuentran inscritos en ella debido a que les robaron el cableado y los niños que ahí estudian sufren calores.

Cada uno de los padres de familia que se encuentran en las instalaciones del plantel aseguran que decidieron ya no dejar entrar a los niños porque alguno menores han mostrado sangrado de nariz y mareos por el fuerte calor que se ha generado en los últimos días.

La mitad de la escuela no tiene luz y allí van los niños más pequeños. De acuerdo a algunas de las madres se familia en la Secretaría de Educación Pública y Cultura les dijeron que no tienen dinero y que tomarán la decisión que quisieran entre ellas cerrar la escuela porque no tienen presupuesto.

La escuela estará cerrada hasta que den solución al problema que les aqueja y por el cual tomaron las instalaciones este jueves muy temprano.

En este plantel también se requiere una subestación de más capacidad, por ello hicieron un llamado al gobernador a ser más sensible en este caso.

Cabe señalar que ya se hizo denuncia del hecho en la Fiscalía General del Estado acerca del robo. El director Lino Núñez indicó que hay mas de 420 niños los que se están viendo afectados por este cierre.

UN HECHO SIMILAR:

En la ciudad de Los Mochis, cincuenta niños hacinados en un solo salón multigrado tienen que soportar las inclemencias del clima en la primaria Nueva Creación, en el poblado Luis Echeverría.

Ante esta problemática, las madres de familia de escasos recursos económicos ven la necesidad de adquirir dos aires acondicionados por la cantidad de diez mil pesos, de los cuales aún deben una parte. Sin embargo, las jefas del hogar denunciaron que la situación no puede continuar, por lo que se manifestaron ayer frente al Palacio Municipal de Los Mochis.

NECESIDADES

“Tenemos una aula que nos donaron, pero está incompleta, no tiene techo. De perdida, otro salón queremos, y que nos lo adapten bien para los niños porque ahorita hace mucho calor”, denunció Melissa Soto.

De igual forma, la quejosa acusó que de no obtener una respuesta favorable de las autoridades municipales, tomarían las inmediaciones de la carretera Internacional.

“Queremos una respuesta de ya. Si no nos dan solución, optaremos por bloquearles la Internacional”, agregó.

Por su parte, Blanca Esthela Arellanes agregó que la escuela tiene muchos años funcionando así, mas la situación es intolerable.

Finalmente, el grupo declaró que fueron recibidas por las autoridades municipales y tendrán una visita de evaluación hoy por la mañana.

PROTESTAS

SEPyC resuelve problemas en escuelas

A dos semanas del arranque del ciclo escolar 2017-2018, varias instancias educativas se encontraban en conflicto por la falta de subestación o mala infraestructura.

Ante ello, Roberto Carrillo, jefe de la SEPyC en Ahome, relató que desde el día de ayer habían arrancado las clases normales en todas las instituciones del municipio.

“Se ha trabajado en coordinación con el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (Isife) en la resolución de los problemas y deficiencias que existen en los planteles y que los alumnos empiecen sus clases”.

