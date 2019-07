Exigen mejoras en Culiacán en alumbrado, parques y vialidades

Culiacán.- Fallas en el servicio de recolección de basura, alumbrado público sin funcionar y parques deportivos y jardines descuidados y sucios son las principales quejas que manifestó la ciudadanía de Culiacán en una encuesta levantada por EL DEBATE.

Al preguntarle a los culiacanenses sobre los servicios públicos en la ciudad, la mayor demanda en que solicitan que se hagan mejoras es en el alumbrado público, la reparación de vialidades y el mantenimiento de parques y jardines.

Durante el estudio, en diferentes sectores de la ciudad se detectó que donde mayor demanda existe de los habitantes es en las colonias que tienen alta población y las que se encuentran en la periferia, ya que consideran que es necesario el mantenimiento en parques y jardines.

En este servicio público, a nivel global, el 32.38 por ciento lo considera bueno; pero, desglosado por zonas de la ciudad, en el centro, el 26.32 por ciento de los habitantes consultados lo considera malo; mientras que el 43.75 por ciento de los que habitan en las colonias de la periferia considera como regular el mantenimiento en parques y jardines.

Resultados de las encuestas sobre los servicios públicos municipales. Imagen: El Debate

Al entrevistar a algunos vecinos, destacaron que estos espacios de áreas verdes se mantienen con poca agua, por lo que de manera frecuente se secan y son pocas las veces que el personal del Ayuntamiento acude a darles el mantenimiento adecuado.

En cuanto al mantenimiento a las áreas deportivas, el 29.52 por ciento de la muestra lo considera como regular de manera global; y la misma percepción tienen en las zonas centro y periferia, donde la respuesta regular fue la más alta.

Los encuestados señalaron que hasta el momento han logrado mantenerlos en buen estado porque no ha llovido en la ciudad, pues durante la temporada de lluvias estos espacios, que son para jugar futbol, basquetbol, voleibol y otros deportes, se llenan de maleza, por lo que los vecinos son quienes se ponen de acuerdo para limpiarlos, ya que, de no hacerlo, además de que no pueden usarlo, se hacen criaderos de animales o los empiezan a utilizar como basurero, lo que genera una mala imagen para las colonias.

A oscuras

En lo que respecta al alumbrado público, los habitantes del fraccionamiento Villa Verde señalaron que, durante las noches, las calles están muy oscuras porque ninguna de las lámparas tiene focos, y esto ha sido reportado en varias ocasiones al Ayuntamiento, pero aseguran que no acuden a solucionarlo. “Aquí, de manera frecuente vienen muchachas que salen de sus trabajos y caminan para llegar a sus casas, y corren riesgo por que ya de noche no hay ni una luz”, dijo Lucero Ayala.

Esta misma situación ocurre en la colonia El Ranchito, donde afirman que los servicios públicos son malos, ya que tienen desde el año pasado sin que las lámparas funcionen, por lo que han optado los habitantes por encender todas las noches los focos de afuera de sus casas para que quienes transitan caminando por la colonia puedan sentirse seguros.

El 37.15 por ciento de los encuestados de la ciudad señaló que este servicio público es bueno; el 28.57 lo calificó como regular; y el 20.95 por ciento como malo.

Ante la deficiencia del alumbrado público que se ha denunciado a través de EL DEBATE, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro ha señalado en varias ocasiones que se gestionó un recurso ante el Gobierno federal para la compra de 28 mil lámparas led; sin embargo, el recurso no ha sido entregado al municipio, por lo que para atender esta demanda ciudadana el presidente municipal se ha comprometido a adquirir lámparas convencionales en los lugares donde se requieran con mayor prioridad.

Otras colonias con este problema son Bicentenario, Loma de Rodriguera, Los Mezcales, Hacienda del Valle, Valle del Sol, Barrancos, Cedros, Bacurimí, Infonavit Humaya, Stase, Guadalupe Victoria, Miguel Hidalgo y 5 de Febrero.

Vialidades

Al no haberse presentado constantes lluvias todavía en Culiacán, el 30 por ciento de los habitantes considera que se encuentran de manera regular, pero señalan que se deben hacer trabajos previos para evitar el desgaste de las carpetas asfálticas con las lluvias y evitar que se creen baches y socavones, que generan afectaciones en los automóviles; además de generar un riesgo, ya que pueden ocasionar accidentes.

En la encuesta, al desglosarlo por zonas, el 34.21 por ciento de los que participaron indicó que, en la zona centro, el mantenimiento de las calles es malo; mientras que en la zona intermedia y periferia de la ciudad es considerado regular.

Entre otras cosas que se observaron en los diferentes recorridos que se han hecho estuvo que el servicio de recolección de basura ha mejorado, pasando de dos a tres veces por semana; sin embargo, el 40 por ciento especificó que los días que dejó de pasar el camión recolector se dio un mal aspecto y hubo riesgos sanitarios por la acumulación de la misma.

Problemas en la recolección de basura

Desde el pasado 22 de noviembre del 2018, habitantes ya daban a conocer las primeras deficiencias en la prestación de los servicios públicos municipales , esto luego de haber pasado pocos días de que entrara la actual Administración municipal. En redes sociales se hacían reportes ciudadanos de personas que evidenciaban con fotografías la acumulación de desechos. Ante este problema, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro explicó que había catorce camiones recolectores descompuestos y que existía una presión por parte de la empresa contratada en la renta de los camiones para que se hiciera una renovación de contrato.

Los meses han transcurrido, y fue hasta marzo cuando el problema comenzó a agudizarse, pues los trabajadores del área de Aseo y Limpia se encontraban inconforme s debido a que se les dejaron de pagar horas extras, hicieron cambios de jefaturas de personal y señalaban abusos por parte de los funcionarios de la actual Administración. Esto originó que existiera una solicitud de huelga, ya que también hicieron públicas violaciones al contrato colectivo de trabajo del Stasac.

Aun después de haber llegado a un acuerdo el 13 de mayo, el problema de recolección de basura continúa en diferentes sectores, explicando el presidente municipal que se debe a la falta de unidades, y recientemente declarando que existe personal que presta el servicio a empresas particulares con tal de tener un ingreso extra al salario que ya reciben, por lo que asegura que se encuentran trabajando para mejorarlo.