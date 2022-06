Exigen reparación de calle, baches y socavones en calle de la colonia las Américas en Culiacán 

Culiacán, Sinaloa.- Luego de presentarse las primeras lluvias y con ello fugas de agua en las colonias las Américas, Culiacán viven un caos, por constantes baches y formación de socavones.

Vecinos de la calle Velina León de Medina, mencionaron que al presentarse la época de lluvias es un caos poder transitar seguros por el lugar, pues la calle se convierte peor que un arroyo, con constantes hoyos y montos de basura.

José Díaz uno de los vecinos denunciantes de esta situación, comentó que la formación de baches y socavones ya obstruyen la entrada a su domicilio, por lo que ha acudido recurrentemente ante las autoridades del municipio, pero hasta la fecha no le han dado solución.

“Solo fueron promesas que no se cumplieron, seguimientos viviendo en la misma situación y cada vez peor con la formación de más baches, no se me puede llamar calle a esto, no se puede transitar seguro”, expresó el vecino.

Los vecinos añadieron que otros socavones que se han presentado han tenido que ser tapados por las mismas personas del lugar, ya que las autoridades ni sus luces, esto a pesar de las denuncias correspondientes.

Cabe recordar que los afectados indicaron que este problema ya es de mucho tiempo atrás, pero la aparición del último socavón tiene tres semanas y no ha sido atendido.

José dijo, que también acudieron personal de Japac, por que se decía que era fuga de aguas negras, pero al no tener presencia de malos olores, consideran que son las mismas lluvias las que traen el caos y hasta no pavimentar o realizar un buen trabajo verán una verdadera solución al caos.

Finalmente señaló, que la calle Velina León de Medina es la única que no está pavimentada a pesar de estar cerca de la calzada de las Américas, donde el tráfico que fluye a diario es considerablemente alto.