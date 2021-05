Exigen solución a problema de aguas negras en la colonia Miguel de la Madrid en Culiacán

Sinaloa.- Vecinos de la colonia Miguel de la Madrid en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, señalaron estar cansados de la falta de atención por parte de las autoridades del municipio, pues llevan alrededor de un mes con problemas de aguas negras que desembocan en un canal por la calzada Heroico Colegio Militar antes de cruzar el Panteón Jardines del Humaya.

Los fuertes olores se perciben a todas horas del día, por lo que los habitantes indicaron ya no saber que hacer, pues son alcantarillas que bajan de los hoteles que están alrededor de la zona y la colonia Alturas del Sur.

Rosa Hernández vecina de la colonia indicó que el problema ya tiene un mes y temen por la salud de sus hijos, al estar percibiendo constantemente los desagradables olores de aguas negras.

Siempre que me toca pasar por ahí, mi niño que me dice que no aguanta el fuerte olor, por lo que si es muy desagradable estarlo presenciando desde hace ya mucho tiempo y que no hagan nada las autoridades", expresó la vecina.