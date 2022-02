Existe en el Hospital Pediátrico de Sinaloa un 40 por ciento de desabasto de medicamentos

Culiacán, Sinaloa.- Ante las diversas manifestaciones por padres de familia con pacientes en el Hospital Pediátrico por la falta de medicamentos y por el incumplimiento del Gobierno del Estado, el secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, informó que este nosocomio cuenta con un 60 por ciento de abasto en medicamentos, por lo que aún existe un 40 por ciento de desabasto, pero desmintió que hayan fallecido por esta causa 8 niños en las últimas semanas y detalló que el fallecimiento de algunos menores de edad ha sido a causa de cardiopatías o secuelas del covid-19.

Cuen Ojeda adelantó que es muy probable que hoy ya se tengan los medicamentos en este nosocomio y que esto se logró gracias a la licitación de 4.5 millones de pesos que el gobernador Rubén Rocha Moya aportó como parte de los reclamos de los padres de familia para darles solución.

“No tenemos un solo paciente que le falte medicamento, por ejemplo, a los niños con cáncer, a veces nos auxiliamos con asociaciones civiles o fundaciones, pero no estamos dejando sola a la gente”.

Leer más: Falso que hayan muertos niños por falta de medicamentos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa: Cuen

El titular de Salud explicó que después de la manifestación que hicieron los padres de familia inconformes con el bloque de las calles aledañas por la situación de la falta de medicamentos, el director del Hospital Pediátrico, Víctor Ávila Díaz, le ratificó que no hay ningún registro de fallecimiento de pacientes por la falta de medicamento y que incluso se están haciendo cargo de operaciones costosas, por lo que siguen trabajando en favor de los niños.

“Vamos a atender a los padres de familia, incluso ayer el director del hospital ya los atendió y muchos padres de familia agradecieron una vez que se les explicó lo que se estaba haciendo en el periódico, nosotros queremos resolver el problema a fondo”, puntualizó.

Detalló que seguirán trabajando a fondo, ya que se han encontrado muchos problemas que dejó la administración pasada.

Logran compromiso padres del Hospital Pediátrico

Padres de niños internados en el Hospital Pediátrico de Sinaloa se manifestaron en Palacio de Gobierno este jueves tras continuar con el problema de medicamentos, y ahí mismo se les informó que hoy viernes tendrían los medicamentos para sus hijos.

Leer más: Familiares de niños hospitalizados protestan por falta de medicamentos en Sinaloa

Juan de Dios Ruiz, padre de familia, señaló que estarán atentos hoy viernes para que se cumpla con el compromiso, ya que en caso de que no sea así, continuarán con otras acciones para que el Gobierno del Estado les resuelva, ya que si bien saben que se hizo una compra de medicamentos por más de 4 millones de pesos, es necesario que de inmediato se vayan subsanando las necesidades y no esperar a que lleguen esos fármacos, porque las enfermedades de los niños no esperan y han batallado para obtener desde una gasa, una inyección, hasta medicamentos que superan los 10 mil pesos.