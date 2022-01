Existe un "autogobierno" en el penal de Aguaruto de Culiacán: CEDH

Sinaloa.- Eleuterio N., de 28 años, fue asesinado el pasado martes en el interior del penal de Aguaruto, en Culiacán. Tres delitos cargaba en el hombro, el primero de ellos por presuntamente privar de la vida a la niña Alma Delia N. en un campo agrícola de Navolato.

A poco días de que se cumpliera un mes de estar encerrado tras ser vinculado a proceso, se reportó su muerte.

Óscar Loza, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, expresó su descontento al señalar que las autoridades carcelarias no cumplieron con cuidar al imputado y mencionó que sigue existiendo el “autogobierno” en dicho centro penitenciario.

Culmina su proceso

Cabe mencionar que un juez vinculó a proceso a Eleuterio por los delitos de feminicidio, feminicidio en grado de tentativa y homicidio calificado en grado de tentativa, es por eso que estaba privado de su libertad, al contar con prisión oficiosa y plazo de tres meses para la investigación complementaria para resolver el crimen de Alma Delia, ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2021.

Leer más: Recibe CEDH 48 quejas contra los penales de Sinaloa en 2021

Ese día fue detenido por los mismos trabajadores del campo La Capilla por supuestamente agredir con un machete a la niña Alma hasta matarla, y a su vez, a tres personas más habría lastimado con la misma arma.

En su primera audiencia, el trabajador del campo pidió posponer dicho proceso al considerar que no estaba bien físicamente, pero posteriormente se continuó con audiencia hasta que finalmente lo vincularon a proceso.

Reprueba

Óscar Loza, al ser cuestionado sobre el crimen de Eleuterio, reprobó al sistema de seguridad penitenciario al comentar que esta persona debió de haber estado en un área segura, y no lo que supuestamente cometió no era razón para que lo privaran de la vida, “un acto de justicia no es un acto de venganza”.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 27 de enero sobre Covid-19

Con esta situación, indicó que sigue existiendo el autogobierno en el penal de Culiacán y que la autoridad no es la autoridad en dichas instalaciones, ya que el Gobierno debe de estar obligado de entregar a un imputado a un juez para que dicha figura procesal sea la encargada de repartir justicia.