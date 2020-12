Explica Jesús Estrada Ferreiro cómo adquirió camioneta de lujo tras ser criticado

Culiacán.- Después de ser criticado por la adquisición de una camioneta Suburban High Country modelo 2021, el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro compartió un video explicando cómo realizó la compra con dinero propio y no con recursos institucionales.

Jesús Estrada Ferreiro manifestó que explicaría la forma en la que adquirió su nueva camioneta el mes pasado, luego de recibir comentarios por redes sociales donde criticaban que su salario no le alcanza su salario como presidente municipal de Culiacán para comprar la camioneta valuada en un millón 624 mil pesos.

A través de un video en su cuenta oficial de Facebook, Jesús Estrada Ferreiro explicó que adquirió la camioneta 2021 entregando su antigua camioneta (modelo 2019) de la misma línea por la que le dieron 700 mil pesos, con lo cual solo debía pagar la diferencia de la nueva a través de un crédito de banco.

"Amigas y amigos, quiero manifestarles que esta camioneta Suburban 2021, que hace un mes adquirí es porque la otra la entregué a la agencia y me dieron 700 mil pesos por ella, así que estoy pagando por ella únicamente la diferencia con crédito bancario", señaló el mandatario.

El alcalde de Culiacán explicó a las personas que le han dejado criticas "mal sanas" que desde hace 25 años ha usado una camioneta Suburban blanca, solo cambiando a modelos recientes. Señaló que ha tenido modelo 1992, 2001, 2006, 2010, 2011, 2017 y la última 2019, misma que entregó para cambiarla por una 2021 pagando la diferencia.

Todas, absolutamente todas las he comprado con mi dinero. Ninguna con dinero mal habido ni dinero del ayuntamiento ni dinero de una institución pública", puntualizó.

Estrada Ferreiro destacó que con su salario del Ayuntamiento de Culiacán, su pensión de más de 50 mil pesos del Seguro Social y su despacho, le permiten el cambio de camioneta Suburban sin utilizar recursos de una institución pública.

"Así es que no tienen nada de qué preocuparse ni nada de qué criticarme, porque además mi salario del ayuntamiento casi no gasto nada de dinero, luego a parte tengo una pensión de más de 50 mil pesos en el Seguro Social, que es producto de mi conciliación por más de 30 años al Seguro Social. Y tengo un despacho que genera ingresos también. Mi hijo está encargado de él", agregó.

Por otra parte, el alcalde de Culiacán señaló que las muestras de su administración dentro de la Cuarta Transformación están a la vista con las obras públicas que se han realizado en la ciudad. "Así que creo que no hay nada que criticarme de forma mal sana, de mala fe. Todo lo hacen para tratar de desprestigiarme, pero lo único que han hecho es, pues se les ha revertido porque todo lo que me han acusado se ha probado plenamente que es falso y de que no tienen razón", dijo.

"Incluso, de las fallas o ineficiencias del ayuntamiento desde que iniciamos, la muestra está a la vista, el alumbrado público, las calles limpias, los espacios públicos rescatados, los parques y jardínes, el parque 87, el parque Las Riberas, el Jardín Botánico. Culiacán es otro, no es el de antes. Hemos reducido la deuda de 1,080 millones de pesos a tan solo 500 millones, y no tenemos deuda contraida ni contratada que tengamos que pagar", concluyó.