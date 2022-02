Expulsión de Quirino Ordaz del PRI divide opiniones en Sinaloa

Sinaloa.- Mientras el senador de la República Mario Zamora Gastélum defiende el fallo que diera el Consejo Nacional del PRI tras modificar los estatutos del partido y que llevan a la expulsión de Quirino Ordaz Coppel del partido, surgen otras voces en contra.

Priistas

No son pocos los priistas que se dicen en desacuerdo con la expulsión del exgobernador de Sinaloa de este instituto político y sugieren una revisión profunda a la ruta interna de los estatutos que rigen a este partido, a fin de que se le brinde una licencia partidista al exmandatario y no sea expulsado, como se dio a conocer tras la reunión del presidente nacional del partido, Alejandro “Alito” Moreno, con los 13 senadores del PRI en sesión parlamentaria.

En el mismo sentido, consejeros nacionales aseguran que no existe ningún enfrentamiento político entre el PRI de Sinaloa y el PRI nacional, sin embargo, expresan su postura en defensa de quien, aseguran, hará un buen papel como embajador de México en España, tal como lo hizo en Sinaloa como gobernador.

‘Ellos sabrán los acuerdos’: Ariel Lugo Carvajal, Presidente de Canaco Guasave

“Apenas ellos sabrán de los acuerdos y las negociaciones, y muchas veces parte de los estatutos del partido, pues son esos, el no participar con políticos de otros partidos, pero en el medio empresarial son distintas las reglas del juego. Es difícil dar una opinión porque la mía va dirigida a otras políticas, y las políticas partidista son muy celosas. Es complicado dar una respuesta objetiva, pues son asuntos meramente de los partidos políticos”.

Leer más: “Es una distinción personal y a los sinaloenses”: Quirino Ordaz sobre su beneplácito como embajador en España

‘No hay enfrentamiento entre el PRI de Sinaloa y el nacional’: Ricardo Madrid Pérez, Diputado local y consejero nacional del PRI

“La representación de México en el exterior no debe formar parte de un tema de los partidos políticos. De manera respetuosa, el exgobernador Ordaz Coppel externó que estaba agradecido con el PRI. Hablar de premios y de entrega del estado son cosas delicadas y habrá que tener toda la realidad. El exgobernador Quirino Ordaz fue gobernador de los sinaloenses y siempre se ha marcado bajo una ruta a la legalidad y en apego a la normatividad. No coincido con las expresiones de la diputada federal Paloma Sánchez de que el exmandatario traicionó al PRI. Los sinaloenses son los que deben de juzgar el trabajo, porque están las obras y el estado financiero del estado de lo que dejó Ordaz Coppel.

Estoy pendiente de las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional, y solamente queda ser muy respetuoso de la decisión con base en los estatutos. El priismo se ha caracterizado por diversas expresiones y corrientes en el interior, y no hay enfrentamiento entre el PRI de Sinaloa y el nacional. Actores políticos nacionales ven el proceder de Ordaz Coppel con respeto a este instituto político y han puesto sobre la mesa y con claridad las condiciones, que deben abonar a la unidad. El exgobernador tiene la capacidad y la hoja de vida para asumir la responsabilidad como embajador de México en España”.

‘Es absurda la postura del PRI, no la comparto’: Luis Javier de la Rocha, Diputado local

“Zedillo tenía a Lozano García de procurador y no lo expulsó el Partido Acción Nacional (PAN). Además se han tenido embajadores de diferentes corrientes políticas en muchos sexenios, decisión que abona a la inclusión y reduce la polarización política. Vivimos en un momento de pluralidad donde los tres Poderes tienen funcionarios públicos de diferentes corrientes políticas. Un ejemplo, el Poder Judicial que tiene jueces y magistrados de distintos partidos, el líder ejecutivo, por mencionar en Sinaloa, hay bastantes priistas trabajando en el Gobierno de Morena/Rocha y qué decir del Legislativo, donde convivimos en una pluralidad total. Es absurda esa postura del PRI, no la comparto y no la apoyo”.

‘No estoy de acuerdo con la expulsión de Quirino Ordaz Coppel’: Alejandro Bernal Reyes, Presidente de la Unión de Locatarios del mercado José María Pino Suárez

“Respeto la opinión del dirigente nacional del PRI, pero no la comparto porque al señor Quirino le están dando esa invitación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, por su trayectoria como empresario y como funcionario, como todos lo sabemos, por lo que meter al partido con cuestiones personales, no estoy de acuerdo, porque la invitación que le hicieron fue en lo personal y ha sido una decisión personal la que tomó para que se le nombrara embajador de México en España, por lo que no estoy de acuerdo con la expulsión de Quirino Ordaz Coppel que pretende la dirigencia nacional del PRI”.

‘Los ruta interna estatutaria del PRI amerita una revisión’: Gloria Himelda Félix Niebla, Diputada local

“Ha sido un tema muy polémico, donde no hay que buscarle mucho. El exgobernador tomó la decisión de aceptación de acompañar en la diplomacia de este país en un espacio que para cualquier mexicano, sin hablar de partido político, resultaría un tema de mucho reconocimiento y gran distinción. Separaría el tema del partido, porque el exgobernador ya ha manifestado que respetará la decisión que tome el PRI y, ante estas circunstancias, lo que habría que ver es la distinción que representa a un Estado mexicano, no a un estrato social y, por la otra, la ruta interna estatutaria del partido amerita una revisión para ver por qué causal se tomará la decisión. Yo no distinguiría alguna causal, pero será el Consejo Nacional quien lo defina”.

‘La política exterior debe estar por encima de la política partidaria’: Deicy Yudith Ayala Valenzuela, Diputada local

“Al final de cuentas, la decisión que ha tomado el Comité Ejecutivo Nacional del PRI se escapa de mis manos, han tenido a bien tomar esa decisión. Sin embargo, en lo personal, creo que la política exterior debe estar por encima de la política partidaria, no debiera de sesgarse a un partido político, pues es una invitación que se le hace al exgobernador Quirino Ordaz a representar a nuestro país en España, no a un partido, pero al final del día, la decisión ya está tomada por el Comité Nacional”.

‘El Consejo Nacional del PRI ya dio un fallo’: Mario Zamora Gastélum, Senador de la República y consejero nacional del PRI

“Hace unos meses, el PRI modificó sus estatutos donde cualquier alto miembro del PRI que sea invitado a trabajar a un Gobierno distinto a la coalición tenía que asistir al Consejo Político Nacional, que es el órgano supremo del PRI, donde hay más de 800 priistas de todo el país, para explicar el porqué sí debiera el PRIdarle permiso de aceptar esa invitación. Vislumbrando lo hábil que es el presidente de la República en términos políticos, esto siguió su curso. En octubre, este consejo ya falló y falló en contra, es decir, donde no le decían que si aceptaba esa responsabilidad en un Gobierno distinto al PRI, perderá sus derechos de militante, así de fácil. Seguramente esa iniciativa estará llegando en los próximos días y no tengo ninguna duda de que Quirino será aprobado en el Senado, porque para esa decisión de embajadores se requiere la mayoría simple y lo tiene Morena con sus aliados”.

Leer más: A Quirino Ordaz ya no le preocupa si lo expulsan del PRI: Sergio Torres le desea suerte como embajador

‘No era necesaria la expulsión del exgobernador’: Perla Luna Sauceda, Presidenta del Colegio de Abogados Raúl Cervantes Ahumada

“No era necesaria la expulsión del exgobernador, porque es para él y los sinaloenses un orgullo el tenerlo como embajador en España. Esto viene a dividir aún más a la sociedad, y lo que queremos es mejoras. Es lamentable que los partidos políticos cambien sus prácticas y no aprendan lo que los ciudadanos realmente quieren, pues lo que queremos es la unidad. Yo los invito a todos, los dirigentes y sociedad, a que no nos destruyamos a nosotros mismos, si no que tengamos la capacidad de unidad y fortalecimiento para que nos vaya bien. Estoy en contra de que esté pasando esto”.