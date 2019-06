Exsecretario de Turismo señala a responsables de desviar recursos

Cuilacán, Sinaloa.- Durante el juicio oral que se realiza en contra de Luis Ángel P., exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo estatal, acudió a presentar su declaración quien fungiera como titular de esta dependencia en el año 2016: Rafael Lizárraga Favela.

Durante su careo ante los ministerios públicos, el exfuncionario manifestó que fue directamente Luis Ángel P. quien les manifestó haber cometido un desvío por 8 millones 651 mil 798 pesos el 20 de marzo del 2017, esto durante un encuentro que tuvieron en un restaurante en el puerto de Mazatlán.

Durante más de una hora que duró su careo, el ex servidor público dijo no haber estado declarando con resentimiento, sino con la intención de limpiar su imagen, que se vio afectada por este delito, en el que —aseguró— no estuvo involucrado.

Instrucción

Lizárraga Favela relató que Luis Ángel P. le manifestó que esas campañas no se llevaron a cabo, y que ese desvío se realizó por instrucciones de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde estaba como secretario Armando Villarreal Ibarra.

Asimismo, manifestó que, durante el año en que se cometió el delito, la Secretaría no contaba con recursos económicos, ya que era fin de Administración y el sexenio anterior tenía dificultades para hacer los pagos de nómina, por lo que todos los recursos para los proyectos turísticos estaban detenidos: “Yo trabajé con muchas limitantes, aun así deposité mi confianza en Luis Ángel P., ya que cuando me nombraron secretario, me pidió seguir en el cargo”, dijo.

El exsecretario señaló que estos cheques para el pago a estas empresas por campañas publicitarias fueron entregados sin su firma y que, a pesar de que para cualquier trámite debieron llevar su rúbrica y la del secretario técnico, estos fueron aceptados por la Secretaría de Administración y Finanzas de manera irregular, ya que se hicieron y cobraron mediante la falsificación de documentos.

El ministerio público preguntó a Lizárraga Favela si reconocía al acusado y lo señalara, por lo que sin titubear lo hizo de manera directa, apuntándolo, por lo que Luis Ángel P. optó por agachar la cabeza para evitar cruzar miradas.

Pruebas

Al juicio oral fue citada la perito Cinthya Acosta, quien ocupa el cargo como perito contable de la Fiscalía General del Estado y quien fue la encargada de evidenciar las irregularidades que cometió el secretario técnico, con un total de 41 facturas, y quien señaló que Luis Ángel P. era el responsable de vigilar y defender los recursos de la Sectur al tener el cargo de secretario técnico en ese entonces.

Caso

El juicio oral continuará hoy a las 12:00 horas, con algunas declaraciones de testigos, para posteriormente pasar a la etapa de alegatos, y después esperar 24 horas para que la jueza entregue el veredicto.