Extrabajadores municipales presentan queja ante CEDH

Un grupo de notificadores que fueron despedidos por el Ayuntamiento de Culiacán interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Todos los extrabajadores municipales son de edad avanzada, y uno de ellos llegó a las oficinas de dicho organismo con andadera. Allí fueron atendidos por un visitador y con esto buscan dejar un precedente de que la comuna ha violentado sus derechos humanos al no darles respuesta a una demanda, además de que los siguen desconociendo como trabajadores pese a haber laborado de forma externa de entre 15 hasta 30 años.

Ayuntamiento de culiacán. Foto: Archivo (EL DEBATE)

Los exempleados del Ayuntamiento de Culiacán buscan dejar un precedente legal sobre la desatención que han tenido por las autoridades del municipio

SIN ACATAR ORDEN

Irineo Hernández, representante de por lo menos 30 trabajadores, indicó que, pese a que el Supremo Tribunal resolvió a favor de que la comuna les respetara sus derechos como trabajadores, no han tenido respuesta. Indicó que los funcionarios obligados a dar una solución a este problema no los han atendido de manera respetuosa y responsable.

Los extrabajadores inconformes piden una pronta respuesta, ya que aseguran que unos están enfermos y otros la están pasando muy mal económicamente, ya que tienen alrededor de cuatro años sin recibir ingresos. Además de que ha sido muy desgastante para ellos de forma física, moral y sicológica el estar con este pleito contra la comuna.

Desde la administración de Aarón Rivas los notificadores y ejecutores habían venido presentado su inconformidad debido a que no les estaban reconociendo sus derechos como trabajadores, además de que les habían disminuido el trabajo.

PROBLEMA AÑEJO EL DE ESTOS TRABAJADORES

Los notificadores son quienes se encargan de entregar los requerimientos para el cobro del predial, entre otros.

A ellos se les pagaba por el número de documentos que entregaban, pero no tenían prestaciones ni reconocimiento como trabajadores. Fue desde la administración de Aarón Rivas que empezaron a solicitar sus derechos, pero fueron despedidos durante la pasada administración municipal.

DEFENSA LEGAL

El Ayuntamiento ha perdido 300 juicios. La comuna, en la actualidad, tiene perdidos 300 juicios, por lo que sería imposible pagarles a todos, ya que, de hacerlo, se quedaría sin recursos para los gastos de operatividad, comentó el alcalde Jesús Valdés.

En el caso de estos trabajadores, indicó que todavía no se termina el proceso legal y ha sido la razón del porqué no se les ha podido reinstalar. Indicó que por parte de la comuna se están agotando todas las instancias para defender los ingresos de la comuna porque, de lo contrario, se les irían todos los recursos y no realizarían obras. Dijo que en el caso de los extrabajadores él no ha intervenido en contra.

QUEJAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO

Cientos de documentos acomodados en orden en un maletín, el representante de la constructora Desarrollos Inmobiliarios Karavana SA de CV (Diksa) comprueba que cumple con cada uno de los requisitos solicitados por la comuna para que le otorguen el permiso para la construcción del desarrollo mobiliario Valle de Aguaruto.

Por razones inexplicables, esta administración municipal de Jesús Valdés le ha negado el permiso y tiene la solicitud retenida en la Dirección de Desarrollo Urbano desde hace meses, en vez de pasarla a cabildo, explicó.

Por este motivo, el representante legal de la empresa, Fausto Fernando Córdova Zamorano, señaló que interpuso una demanda en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Jesús Valdés Palazuelos; contra el director de Asuntos Jurídicos, Javier Rolando Corral Escobosa; así como contra Manuel Ochoa Salazar, director de Desarrollo Urbano.

La demanda es por nulidad de la negativa ficta, lo cual es una ficción legal consistente en la respuesta que la ley presume que recayó a una solicitud, petición o instancia formulada por escrito por un interesado, cuando la autoridad no la contesta o resuelve en el plazo que la ley establece.

TE PUEDE INTERESAR: