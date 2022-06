FGE de Sinaloa da seguridad en el hospital a Ángel Durán, secretario técnico del PRD

Sinaloa.- Con la protección de elementos de seguridad en el hospital, el secretario general del PRD Sinaloa, Ángel Guadalupe Durán Benítez sigue en terapia intensiva y ya se le extrajo la bala de la cabeza y comenzó a presentar mejoría, y se realizan gestiones para hacer una "vaquita" para pagar los costosos gastos médicos, que se han sumado la dirigencia nacional, diputados y dirigentes municipales, luego de casi tres días de permanecer muy grave tras sufrir el atentado el pasado viernes 10 de junio.

El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Oner Lazcano López, afirmó que se le está solicitando al gobernador Rubén Rocha Moya y la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada, que se esclarezca pronto este hecho violento y no suceda como en otros casos, que va pasando el tiempo y se da largas a las investigaciones sin resultados.

Comentó que nadie de la dirigencia de este instituto político ha sido amenazado ni la propia víctima del hecho violento, que ha llevado a que exista gran pesar por este ataque a balazos, porque es el secretario técnico y consejo político estatal.

Citó el caso del periodista Luis Enrique Ramírez, que da el gobernador una fecha para conocer los resultados de las indagaciones, y solo son puras falsas noticias y desmentidos hasta al Presidente de la República, cuando anuncia en la semana que hay dos detenidos y luego el mandatario estatal niega esta información.

"Explicó que el pasado viernes fue Ángel, pero mañana podemos ser nosotros, ustedes y que no hay paz y tranquilidad, cuando andamos en la calle", agregó.

Insistió que los asuntos deben ser tratados con seriedad y los hechos violentos y asesinatos son de importancia y no es para andar jugando.

Te recomendamos leer:

Por el momento, la fiscalía estatal ha comunicado al PRD que se va a esclarecer en forma pronta, pero no con el gobernador Rocha Moya, pese a las llamadas y mensajes que se ha hecho, "la verdad no me ha contestado" y solamente fueron atendidos por el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo.