FGE de Sinaloa investiga posibles implicados en el asesinato del subdirector de la policía de Culiacán

"Pedimos que se investigue y que lo haga la fiscalía con detalle y que tengan en cuenta todo eso. A mí se me hace raro que transitan carros armados por la ciudad y no se reporte, que nadie se de cuenta, que lleguen y aseguren propiamente a las escoltas y nadie apriete el botón de pánico", detalló.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya particularizó como raros los acontecimientos, además el que se tenga conocimiento de circulación de personas armadas por la ciudad y no se realicen los reportes correspondientes. Además dijo que este es un tema que ya está en manos de la Fiscalía General del Estado , quienes serán los encargados de realizar las investigaciones correspondientes.

Sinaloa.- Ante la sospecha que genera que los escoltas que acompañaban a Juan Miguel Silva, subdirector de la policía municipal de Culiacán y quién fue asesinado el sábado por la noche en un ataque directo no presionarán el botón de pánico se investigará para dar con posibles implicados.

