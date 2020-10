Fabiola lleva 9 años creando coronas florales para vender en Día de Muertos en Culiacán

Culiacán.- El amor por sus seres queridos que ya no están con vida como el sacar a su familia adelante es lo que motiva a Fabiola Grimaldy Rodríguez a crear año con año distintos diseños en coronas florales para el Día de Muertos en Culiacán, Sinaloa.

La creadora de estas emblemáticas figuras dijo tener alrededor de nueve años cortando papel y creando flores en distintos tamaños y colores para así poder crear coronas en diferentes tamaños para el buen gusto de sus clientes.

Fabiola comentó que hace muchos años inició a crear estas figuras para sus seres queridos, por lo que su pareja le impulsó a vender y ofrecer a las personas, pero lo que inició por gusto terminó siendo un trabajo con mucho cariño para ella; pues ahora año con año hace más de 40 coronas para vender antes del día de muertos 2 de noviembre.

"Mi mamá me enseñó a hacer flores y de pronto se me ocurrió a hacer coronas, mi esposo fue el que me impulsó y al morir el decidí hacerlo como un trabajo y tener un sustento para sacar adelante a mis dos hijas", expresó.

La comerciante de coronas explicó que desde un mes antes a la fecha del día de muertos, se prepara con la compra del material y así ir cortando y haciendo preparativos para la creación de estas ofrendas para los muertos.

Un gran proceso es el que realiza Fabiola Rodríguez al hacer las coronas para los difuntos, pues inicia con los cortes del papel y torcidos para después darles forma de flor con el apoyo de un pequeño alambre e hilo de color para ajustar.

"La técnica está en la llama de los dedos, no tiene mucha ciencia y esto para mí es muy bueno porque es algo que me gusta mucho me hace sentir bien y contenta porque de esto vivo", indicó.

Fabiola mencionó que los clientes a veces le piden coronas en forma de corazón, o en doble de tamaños a los que ofrece pero es ahí cuando el precio aumenta, pese a que no le gusta dar un precio elevado tiene que hacerlo por el gasto de material y el trabajo que conlleva.

También manifestó que al inicio fue algo complicado porque al no saber y enseñarse por cuenta propia compraba material y echaba a perder, pero con el tiempo agarro el ritmo y ahora hace todo tipo de figuras para el buen gusto de los clientes.

Algo que impulsó a Fabiola a crear coronas y venderlas fue la pérdida de su esposo, pues fue quien siempre la motivo y al tener dos hijas, comenzó a doblar el trabajo y ofrecer a todos clientes que la promueven.

"Yo para el día de los Angelitos que es el día primero de noviembre tengo que tener todo vendido porque me voy a Cosalá dónde tengo a mi esposo sepultado", expresó Fabiola.

Añadió que este labor siempre la ha hecho sentirse muy cómoda, ya que puede hacer otras actividades y al mismo tiempo crear todas las coronas y otras manualidades.

Actualmente son 50 coronas las que Fabiola hace para ofrecer a sus clientes. Pero para ella es más el gusto de poder hacerlas que verlo como un trabajo y ofrecer precios elevados por ventaja.