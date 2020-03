Sinaloa.- La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) solidaria con la situación que se vive de pandemia del COVID-19 y consciente de la necesidad que se tiene de proteger al máximo al personal de salud que estará atendiendo a los pacientes en los diferentes nosocomios de la entidad, fabricará en su Parque de Innovación Tecnológica (PIT) más de mil caretas de protección diarias, así como un sinnúmero de cajas protectoras de manejo hospitalario.

Los doctores José Ramon López Arellano y Fernando Corona Sapien, directores del PIT y del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS), respectivamente, indicaron que estas son parte de las acciones que la UAS ha venido aportando, dentro del Consejo de Seguridad y de Prevención contra el COVID-19 que impulsa el Gobierno de Sinaloa, en la idea de incidir de manera acertada en los mecanismos que ayuden a afrontar en el incremento de los riesgos en nuestra entidad y el país, ante el Coronavirus.

El director del Parque de Innovación Tecnológica de la UAS dio a conocer que, a petición del Rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, desde hace un par de días se ha venido trabajando en una serie de mecanismos e instrumentos que sirvan para la atención de pacientes con COVID -19.

“En estos momentos estamos realizando las caretas con las que los médicos van a poder atender a los pacientes, también estamos realizando unas cajas para poder proteger al mismo paciente con los médicos para que ellos puedan estar trabajando y estarlos atendiendo y a su vez con un movimiento que se tiene en España, que lo está coordinando el doctor Felipe Guerrero, se están haciendo prototipos para hacer respiradores artificiales, para dotar a los hospitales de Sinaloa, para que estén entubando a los pacientes”, detalló.

Fabricará la UAS caretas y cajas de protección para personal de hospitales | Cortesía

Así mismo López Arellano dio a conocer que actualmente están fabricando tres tipos de caretas, de las cuales personal del CIDOCS y del Hospital Civil de Culiacán ya están utilizando, mismas que se hacen en tercera dimensión y mediante una cortadora láser, por lo que se espera estar produciendo diariamente al menos mil 200, con el propósito de que sean suministradas al sector salud de la entidad.

Estaremos entregando a partir del próximo martes la primera producción, también por medio de la Secretaría de Salud, nos están pidiendo las cajas de acrílico para poder proteger a los pacientes y estamos hablando de una producción de entre 30 y 50 diarias

puntualizó.

Por su parte, el doctor Fernando Corona Sapien, director del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS) de la UAS mencionó que este tipo de instrumentos resultan de gran ayuda y protección para la comunidad médica y de atención a la salud.

“Este tipo de caretas sirven sobre todo en el momento de hacer la intubación del paciente, también puede proteger en el trabajo diario, pero sobre todo es más cuando un paciente está potencialmente infectado y requiere algún procedimiento, no solo intubar sino también la colocación de un catéter, aspiración y todo eso”, expuso.

El galeno universitario comentó que poco a poco el personal de salud, en los diferentes centros se han venido equipando para la atención de pacientes con este nuevo virus, los cuales cuentan con sus trajes especializados para este tipo de casos, pero además llevarán estas protecciones que hoy se elaboran en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Desde el principio que se dio el aviso de esta contingencia, el Consejo de Seguridad de Salud, presidido por nuestro rector Juan Eulogio Guerra Liera, en coordinación con Gobierno del Estado y Secretaría de Salud, se ha dado a la tarea de estar supervisando las acciones que estamos realizando”, expresó.

En relación al diseño del respirador que se está desarrollando en el Parque de Innovación Tecnológica de la Casa de Estudios, el responsable Felipe Guerrero Barba, dio a conocer que este prototipo se desarrolla de manera conjunta con especialistas del movimiento surgido en España y que hoy está en nuestro país: Makers México COVID-19.

“Los cuales no son un diseño muy sencillo, porque es muy importante que la gente sepa que no es fácil llevar a cabo un prototipo de estos, de hecho, hay muchos videos en redes y la gente piensa que es algo de juntarse tres o cuatro personas y hacerlo y no. Estamos tratando con personas, o sea una presión, un volumen que se te descontrola en el respirador y puede ser muy peligroso e incluso fatal para las personas”, consideró.

Apuntó que para los próximos días estarían culminando este prototipo de respirador, el cual sin lugar a dudas será esa ayuda mecánica que estarán requiriendo los pacientes para mantenerse con vida.