Facilita Infonavit que personas sin trabajo accedan a créditos en Sinaloa

Sinaloa.- Con el fin de que las personas que no cuentan con una relación laboral puedan acceder a un crédito para compra de vivienda, en Sinaloa ya se cuenta con la posibilidad de acceder al programa Infonavit + Crédito Bancario.

Teresita de Jesús Pérez de Acha, delegada estatal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) recordó que fue desde el día 18 de noviembre que se realizó formalmente el lanzamiento del programa de Infonavit + Crédito bancario, el cual ya está operando en la entidad, el cual trata de que en coordinación con una entidad financiera y el ahorro de la subcuenta de vivienda se puede adquirir un financiamiento.

La delegada destacó que según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) en Sinaloa se cuenta con una necesidad de vivienda de 223 mil casas, por lo que se trabaja en lograr métodos de colocación de patrimonios de manera más sencilla.

En cuanto a los objetivos de colocación de viviendas del programa, Pérez de Acha expuso que son las personas que no cuentan con relación laboral vigente que en algún momento de su vida cotizaron en su subcuenta de vivienda por trabajar con una empresa que los registró con seguridad social y se realizaron las aportaciones correspondientes, sin embargo, por algún motivo se encuentran desempleados.

"No importa si un trabajador que ahorró en la subcuenta de vivienda y se independizó, ya no laboró o puso su negocio PYME, ese ahorro que en algún momento logró, que nunca se pierde y nunca se perderá, es el saldo que podrá utilizar como un enganche para tener un crédito bancario", expuso la delegada del Infonavit.

Leer más: Disminuyen casos de influenza un 90% comparado con el 2020 en Sinaloa

Respecto a las cifras a nivel nacional explicó que es un total de 72 millones de derechohabientes los que se tienen en el Infonavit registrados, de los cuales 32.2 millones de personas no son activas por estar desempleadas, en el caso de Sinaloa son 919 mil 605 personas las que tienen ahorros en la subcuenta de vivienda que no han utilizado, y no están activos en relación laboral 312 mil 361 personas que con este nuevo programa podrán acceder a un crédito.