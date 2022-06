Falla en bomba de Japac deja sin agua a vecinos de comunidad de Tepuche

Culiacán, Sinaloa.- Luego de varias denuncias ante la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac), vecinos de la comunidad la Mojonera perteneciente a la sindicatura de Tepuche continúan sin un buen servicio de agua potable.

Los afectados manifestaron que ya tienen aproximadamente tres meses con el problema, pues al parecer la falla en la bomba de la Japac en la comunidad es la causa de que el servicio del líquido vital no llegue a las viviendas.

María Isabel Ortiz vecina del lugar comentó que ya son varias veces las que han tenido que dirigirse ante las autoridades de la Japac, para que les den una solución y hasta el momento no han hecho nada, por lo que no cuentan con agua potable y no pueden realizar ninguna actividad del hogar al no contar con el servicio.

Añadió que las autoridades no han dado respuesta de cuándo o que van hacer por darles una solución a esta problemática que están viviendo.

"Aparentemente si tenemos agua, porque esta el tinaco de la Japac y la bomba prendida,

pero no tiene presión y esta fallando, ya lo reportamos y no vienen a ver que esta pasando, el agua no llega a las casas, esta funcionando según pero no llega y no podemos hacer nada así”, expresó.

Finalmente los afectados indicaron que ya en una ocasión se forzó de la misma manera la función de la bomba de Japac, por lo que se terminó quemando, situación que preocupa a las familias a quedar mucho más tiempo sin él servicio al no ser atendidos.