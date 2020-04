Fallece Gustavo Aldapa Leal gran impulsor del basquetbol en Culiacán

Culiacán.- “Hay que combinar bien el estudio con el deporte”. Esas fueron algunas de las frases que dejó el Ingeniero Gustavo Aldapa Leal, en la entrevista que esta casa editorial le realizó como hace un par de meses, con motivo de su participación en el Torneo de los Barrios de Basquetbol de El Debate.

Lamentablemente, quien fuera un incansable impulsor del basquetbol, gran padre de familia, falleció el pasado viernes, dejando un legado que no será olvidado por todos los que lo conocieron.

Su partida sin duda será dolorosa para el gremio basquetbolista en Culiacán, ya que además de ser fundador del Team Aldapa Leal, en el que participan hijos, nietos y primos, nunca se perdía ninguno de los juegos del equipo formado por su amada familia.

Gustavo Aldapa Leal recibiendo el trofeo de campeón | Foto: Luis Gerardo Magaña

El señor Gustavo Aldapa será recordado por llegar con su silla para presenciar los partidos en el Parque Constitución, o en cualquier otro torneo que algunos de sus allegados participaran, así como por su carácter noble, el cual generaba un ambiente de respeto en los rivales deportivos, y mucha gente se acercaba a saludarle.

“He vis­to mu­chos jó­ve­nes que quie­ren des­ta­car en el bas­quet­bol, y pier­den un año de es­tu­dio. Tie­nen que com­bi­nar­lo bien. En el bas­quet­bol fá­cil­men­te se pue­den las­ti­mar. No sé por­que se las­ti­man más aho­ra, pue­de ser por­que se­rán más rá­pi­dos y brin­can más, pe­ro en mis tiem­pos casi no ha­bía le­sio­nes, pe­ro aho­ra sí. Yo les re­co­men­da­ría que no des­cui­den el es­tu­dio. El es­tu­dio les va a dar pa­ra to­da la vi­da y el bas­quet­bol es el mo­men­to, hay que de­di­car­le po­co tiem­po, pe­ro a buen ni­vel”, finalizó con estas palabras Gustavo Aldapa en su entrevista.

Nuestras más sinceras condolencias por parte de esta casa editora. Descanse en paz, el Ingeniero Gustavo Aldapa.