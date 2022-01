Fallece José del Carmen Díaz Aguilera, el Güero en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa. Este lunes por la madrugada falleció José del Carmen Díaz Aguilera, el Güero, quien trabajó 37 años para periódico EL DEBATE de Culiacán, empresa que fue su segunda casa y donde él se convirtió en un referente de perseverancia, dedicación y lealtad.

Fue un maestro en la operatividad de Redacción de esta casa editorial.

Generaciones de editores, periodistas, diseñadores y correctores que lo conocieron, aprendieron mucho de él, pues nadie conocía mejor el funcionamiento de la redacción, los planillos, los tiempos de entrega y su experiencia le permitía adelantarse a los problemas.

José del Carmen junto a colaboradores de El Debate de Culiacán. Foto: El Debate



Siempre dedicado y perseverante

Horas antes de que iniciara su complicación de salud, y que a la postre terminó con su vida, estaba en la Redacción, trabajando como todos los días, empujando para que la edición quedara en su totalidad en tiempo y forma. Se fue haciendo lo que más quería.

Los restos de José del Carmen Díaz Aguilera, el Güero, serán velados en su casa, ubicada en la colonia Miguel de la Madrid y será sepultado este martes a las 16:30 horas aproximadamente en el panteón Jardines del Humaya.

Que en paz descanses, Güero, o don Güero, como te llamaban con respeto los jóvenes. Nadie podrá suplirte, eres inigualable. Gracias por todo.

José del Carmen junto a compañeros de trabajo. Foto: El Debate

Siempre saludaba con una enorme sonrisa

“¿Chuchiiiiis?”, así me saludaba don Güerito cuando me veía, con alegría y una gran sonrisa. Empezó a decirme así porque un día me equivoqué y lo saludé de esa manera, se carcajeó porque siempre le hablé con mucho respeto. Quien lo conoció sabe que cuando se reía lo hacía sinceramente, como la amistad que a muchos nos confió.

Ese saludo lo repitió cada vez que me lo encontraba (durante 16 años), y hasta el viernes que lo vi por última vez en EL DEBATE, sentadito, trabajando en su escritorio, como siempre bien concentrado y haciendo todo lo posible para que lo que hiciera fuera impecable, siempre se preocupó porque EL DEBATE saliera perfecto, era el más comprometido.

Todos sentíamos un gran respeto por él. Ahora con tristeza me despido de usted con el último Arrivederci don Güerito, lo vamos a extrañar muchísimo y le hará mucha falta a EL DEBATE, la empresa que tanto quiso. Hasta siempre. Por Faviola Verdugo, editora.

‘Me toma por sorpresa su fallecimiento, apenas lo vi el sábado’

Lamentable noticia para quienes tuvimos la oportunidad de conocer a don Güero. Me toma por sorpresa su fallecimiento porque la noche del sábado después de haber terminado mi jornada laboral, me despedí de él y lo vi muy bien. Es muy triste, pero la muerte llega cuando menos la esperamos. Quiso y entregó la mayor parte de su vida a EL DEBATE de Culiacán, era una persona serena y responsable en su trabajo. No se iba a descansar hasta que salía impreso el periódico. Mis más profundas condolencias para su familia. Descanse en paz José del Carmen. Por Juan Madrigal, editor de La i.



Vivió para trabajar y cuidar a su madre

José del Carmen Díaz Aguilera era un hombre serio, muy entregado a su trabajo como corrector ortográfico en EL DEBATE de Culiacán y luego como coordinador de impresión, a donde llegó desde hace 37 años, era un actor detrás de escena, de los que no dan la cara ante el público, pero cuya labor es de suma importancia.

Ayer, fue llamado por el Creador antes del amanecer a la edad de 60 años.



Sus últimos momentos

Su hermana María del Socorro de cuatro mujeres que son, además de Trinidad su hermano, cuenta que juntos acudieron a aplicarse la vacuna de refuerzo al Cuartel Militar, temprano este domingo.

De regreso a casa, José del Carmen, a quien todos conocíamos como el Güero, empezó a agitarse de su respiración, pero negó sentirse mal, al llegar, su hermana le preparó un caldo, que no alcanzó a comer. Pues la oxigenación se le bajó considerablemente y el nivel de glucosa le subió a 600. Ante tal situación lo llevaron de inmediato al Seguro Social, pero ya nada se pudo hacer, a las 5:00 horas de ayer falleció.



José del Carmen Díaz era hijo de Cruz Díaz Vizcarra y de Calixtra Aguilera, familia proveniente de Canelas Durango.

Desafortunadamente el padre del Güero murió hace 40 años, y desde entonces nuestro excompañero asumió la responsabilidad de velar por el bienestar de su madre, al grado de que nunca quiso casarse.

Doña Calixtra falleció hace dos años y desde entonces José del Carmen vivía con su hermana María del Socorro al sur de Culiacán, entregado por completo a su trabajo en EL DEBATE de Culiacán.

Desde niño supo de la obligación del trabajo y se colocó como paquetero en el desaparecido supermercado Diarte, luego fue ayudante de taxista en el sitio de la antigua central camionera, a la vez que estudiaba administración de empresas.

José del Carmen Díaz Aguilera. Ilustración: Edith Espinoza

Por estar al pendiente de su madre, dejó trunca su carrera profesional y logró colocarse como corrector ortográfico en el Diario de Sinaloa, de donde posteriormente brincó a EL DEBATE, donde convivía con sus compañeros, quienes recuerdan su lealtad y su famosa frase de: ”Y ni modo” o “Y alégale al ampáyer”.

Era asiduo tomador de refresco de cola, se peleaba por este refresco, motivo de apuestas en las jugadas de domino con sus hermanas y a la hora de la cena en EL DEBATE, además era bueno para ahorrar, al grado de que hace algunos años logró comprarse de contado un auto de agencia. Descanse en paz.

Recuerdo a don Güero como una persona honesta, que siempre le molestaba la injusticia y te defendía ante todo. Además era muy trabajador. Misael Rubio

Excompañero

Recuerdo a don Güero como un hombre servicial, atento y entregado a su trabajo

por completo. Brenda Chávez, excompañera

Fue uno de los mejores compañeros que tuvimos en Redacción, siempre muy atento con quien lo necesitara”. Melissa Martínez, reportera

Don güerito, gracias por su saludo diario justo a las 6:00 de la tarde. Siempre lo recordaré con mucho cariño”. Vanessa García, excompañera