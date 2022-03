Fallece Rosy Camacho de Aguilar, expresidenta del DIF estatal de 2005 a 2010  

Culiacán.- El día de hoy, a los 64 años de edad, en un hospital privado de la ciudad de Monterrey falleció la expresidenta del DIF estatal Rosy Camacho de Aguilar, quien convalecía por las complicaciones derivadas de la Covid-19.

A Rosy Camacho de Aguilar le sobreviven sus hijos Jesús Alberto, Iris Consuelo y Celeste Aguilar Camacho y siete nietos. Su esposo, el exgobernador Jesús Aguilar Padilla, estuvo con ella hasta el último momento.

La expresidenta del DIF estatal en el periodo 2005-2010 junto a su esposo y exgobernador, Jesús Aguilar Padilla, llevaba por nombre Juliana Rosalía Camacho Rojas, pero con cariño sus amigos, familiares y sinaloenses que la conocieron la llamaban señora Rosy.

Durante el tiempo que le tocó estar al frente del DIF de caracterizó por trabajar en pro de las familias pobres, sectores vulnerables y aquellos que combatían el cáncer, por haber vivido en carne propia su lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que logró vencer.

Foto: Archivo

Desafortunadamente las complicaciones del Covid la mantenían delicada desde el año pasado y murió el día de hoy en un hospital de Monterrey, y se espera que sus restos sean trasladados a esta ciudad.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, durante la homilía del 14 de noviembre del 2021 hizo una oración para las personas que habían muerto por esta enfermedad y ahí mismo había pedido por su salud.

Trayectoria

Juliana Rosalía Camacho Rojas trabajó en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde conoció a quien sería su esposo Jesús Aguilar Padilla, quien en ese entonces era locutor de la estación de radio XECQ, siendo compañero de trabajo de Juan S. Millán Lizárraga, ex gobernador de Sinaloa. Aguilar andaba en una motocicleta.

Rosy Camacho, como le llamaban, también contrajo matrimonio con Jesús Aguilar en la década de los 70´s.

Aguilar Padilla, quien estudió la carrera de abogado en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), era miembro de la Generación del Centenario en 1973, en la misma que fue miembro José de Jesús Calderón Ojeda y Florentino Castro.

En 2005, cuando su esposo Jesús Aguilar asumió la gubernatura de Sinaloa, Rosy Camacho fue nombrada Presidenta del Sistema DIF Estatal; en su desempeñó se dedicó en cuerpo y alma en gestionar e impulsar los programas sociales en beneficio de las familias, sobre todo de las más necesitadas.

Rosy Camacho era una sobreviviente del cáncer de mama, enfermedad que le fue detectada en 1994. Tras hacerse los estudios clínicos, le dieron el terrible diagnóstico y los médicos le dijeron que debían extirparle el seno derecho. Finalmente le mutilaron esa parte de su cuerpo, el cual resultó un momento terrible.

En 2015, en una entrevista recordó que antes de que le detectaran, se sentía una mujer soñada con su esposo Jesús Aguilar Padilla y sus tres hijos Jesús Alberto, Iris y Celeste.

Afortunadamente gracias a una operación que le practicaron en Tucson, Arizona, y con tratamientos, logró vencer el cáncer.

Justamente esa amarga experiencia la motivó a través del DIF Sinaloa a iniciar una campaña para detectar el cáncer de mamá y así ayudar a muchas mujeres que carecían de seguridad social.

Programas implementados por Rosy Camacho al frente de Sinaloa

Estudios en unidades móviles

Asistencia alimentaria: desayunos fríos, desayunos calientes, desincorporación laboral de menores hijos de jornaleros, despensas a familias en desempleo y población vulnerable.

Asistencia y participación social: Apoyo a personas con cáncer, guarderías en campos agrícolas, valores.

Red de promoción social y equipo estratégico. Atención al adulto mayor.

Menores en riesgo.

En el último año de su gestión como presidenta del DIF, en 2010, Rosy Camacho manifestó que se llevaba muchas satisfacciones.

"Día a día veo la vida diferente. Las cosas materiales que me satisfacían no valen nada. Como esposa del gobernador, como dicen, soy naca, porque hay un protocolo, pero como dice mi marido, rompía con todo; creo que la esposa del gobernador debe ser sensible, debe entender las necesidades de las familias, de las mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad; no se trata de ser doctora en ciencias; sino de ser sensible y entender la problemática; de conocer la pobreza", expresó en aquel entonces.

Rosy Camacho estuvo viviendo con su familia en la zona residencial de La Primavera, en Culiacán, también tenían una casa en la colonia Agrícola México, en Angostura.