Falta de atención a embarazadas podría tener efectos legales

Sinaloa.- Negar consultas a mujeres embarazadas en el IMSS durante la actual contingencia sanitaria podría tener consecuencias legales contra el instituto.

Esto luego de que EL DEBATE recogiera una serie de testimonios de mujeres embarazadas en Sinaloa, quienes aseguraron en el articulo «Nacer rodeados de COVID-19» que el IMSS les habría suspendido las consultas prenatales o citas mensuales por motivo de la pandemia.

El vicepresidente nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Luis Roberto Sánchez, apuntó para esta casa editorial que dicha acción podría tener consecuencias legales en la institución no solo con el levantamiento de actas administrativas y la reparación del daño, sino también con una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por tratarse de una dependencia federal: «Si esas personas tuvieron que pagar una hospitalización privada, consulta privada, tendrían que indemnizar. Es importante que si se va a consulta conserven los documentos para en su momento obligar a los institutos la reparación del daño», explicó.

Cabe mencionar que el Seguro Social anunció el pasado 23 de abril un convenio con hospitales privados para atender el parto de mujeres embarazadas en el país hasta el 23 de mayo; sin embargo, las mujeres entrevistadas destacaron que su clínica en Sinaloa no les informó al respecto.

Actas administrativas

Luis Roberto Sánchez fue muy enfático al mencionar que el problema es solo si les niegan la atención en el IMSS. En caso de que no les hayan negado la atención y por voluntad propia las futuras madres decidieron no atenderse en dicha institución, no procede, salvo que hubiera una justificación, como que el hospital está documentado con casos COVID-19, y por el temor del contagio, un temor fundado, se optó por otra vía, que son los hospitales privados. También dijo que si las consultas prenatales fueron suspendidas o las citas mensuales y se les negó la atención, procede la queja administrativa, demostrando que no las quisieron atender y fueron atendidas en consultas privadas, también documentándolas.

Puntualizó que el derecho a la salud está reconocido en la Constitución federal y en diversos tratados internacionales, y a pesar de la crisis de COVID-19, la autoridad mexicana está obligada a ofrecer los servicios de salud en sus instituciones no solo a las mujeres embarazadas, sino a todos por igual.

Temor y fragilidad

Por su parte, especialistas en psicología indicaron para EL DEBATE que durante la contingencia sanitaria por COVID-19 las mujeres embarazadas atraviesan por una serie de emociones provocadas por la incertidumbre y el miedo de no saber en qué condiciones darán a luz a sus hijos y si los hospitales estarán accesibles para ellas.

Alejandra Tovar, psicóloga clínica, indicó que todas las personas dentro de la etapa de COVID-19, con el virus o sin él, están experimentando una situación de fragilidad.

Explicó que esto ocurre porque se tenía la percepción de que si existía un autocuidado como la sana alimentación, el ejercicio y la hidratación, la salud sería buena; no obstante, el virus representa que eso ya no es así: «Aunque es más probable que le ocurra a alguien que tiene problemas crónicos de salud, se han visto también casos de personas jóvenes sanas, atletas incluso, que también han enfermedad de gravedad, entonces nos regresa a las personas esta cuestión de fragilidad», abundó.

Con las mujeres embarazadas, a ese sentimiento de fragilidad se suma que también viven la preocupación natural de un parto y, en algunos casos, la incertidumbre de dónde y cómo van a ser atendidas en medio de la pandemia y qué va a ocurrir con su posparto.

Por otro lado, la experta en salud mental señaló que hay mujeres embarazadas que pueden trabajar desde su casa o tienen apoyo familiar, y quizá pueden estar en casa y no salir innecesariamente; sin embargo, puntualizó que también hay otro sector de mujeres que, aunque no quiera, tiene que seguir saliendo a trabajar: «Lo que suelo explicarles es que siempre en la vida va a haber factores que podamos controlar y otros que no. Entonces, hay que tener claro lo que no podemos controlar. No vamos a poder controlar la curva de contagio de COVID-19 ni qué tanto se saturen los hospitales; no vamos a poder controlar que la población en general siga las recomendaciones que han dado o no, eso no lo podemos controlar, pero da una sensación de bienestar. Ocuparnos, más que preocuparnos, en lo que sí podemos controlar», señaló.

Un ejemplo —dijo— es que las mujeres embarazadas pueden concentrarse en hacer un plan A, B o C de adónde van a dirigirse a la hora del parto y dónde se van a atender. Recomendó que lo platiquen con sus redes de apoyo, con su familia o amistades o su pareja, con quien vivan, y que tengan las cosas listas.

Efecto en los bebés

Para la experta en psicología Olga Lidia Casillas Cárdenas y doctora en Trabajo Social con acentuación en Sistemas de Salud, los episodios emocionales de estrés y angustia, así como de miedo que manifestaron tener las futuras madres a causa del COVID-19, pueden transmitirse a los bebés dentro del útero y provocar, solo en algunos casos, un efecto en el nacimiento e incluso hasta el preescolar: «Muchas veces se piensa que no pasa nada. Por ignorancia, se cree que no hay conexión, pero hay un vínculo muy fuerte desde el proceso de la concepción, el nacimiento y toda la vida entre hijo y madre», aseguró. Lo anterior —agregó la experta para EL DEBATE— representa un vínculo que se da dentro del proceso de vida para el sano desarrollo emocional de un bebé.

Casillas Cárdenas comentó que esa transmisión de sentimientos, cuando son negativos, tienen un impacto, aunque el bebé sea un bebé deseado y tenga contención y amor en el vientre; no obstante, puntualizó que cuando ocurre esta situación en el caso de un bebé no deseado, el impacto de esos sentimientos negativos son mayores: «Para estos casos se incrementa más la cuestión de estrés, entonces el bebé todas esas emociones las vive desde su escenario intrauterino, también está sintiendo esas contracciones del cuerpo, ese cuerpo tenso y esa dificultad para respirar», sostuvo.

Respecto al efecto posterior que puede ocurrir en los bebés derivado de esa angustia o estrés de la madre durante el embarazo, Casillas Cárdenas señaló que diversos estudios señalan que algunos niños, no todos, tienen alteraciones cuando nacen, con llanto prolongado, alteraciones en el sueño, dificultad para alimentarse de la madre, entre otros. Y en algunos casos —dijo— pudiese tener reacciones a futuro, incluso en la etapa de preescolar, con problemas para socializar.

‘Nacer rodeados de COVID-19’

El artículo «Nacer rodeados de COVID-19» recogió el testimonio de diez mujeres embarazadas y dos que dieron a luz durante la contingencia por COVID-19. El artículo completo puede encontrarlo en el siguiente enlace: Nacer rodeados de COVID-19

Angustia

Un sondeo realizado en redes sociales y publicado por EL DEBATE el 10 de mayo, donde participaron 373 madres gestantes, arrojó que más de la mitad de las entrevistadas, el 52.04 por ciento, dejó de acudir a su revisión médica mensual. El 55.04 dijo sentirse deprimida, y el 55.86 señaló sentirse angustiada.

