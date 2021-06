Falta de medicinas en IMSS Culiacán dificulta salud de niña Melany, necesita plaquetas y sangre 0+

Sinaloa.- La falta de un medicamento para controlar problemas de salud por la anemia aplásica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán, ha puesto en dificultades de salud a la niña Melany Yuquiel Aragón Pérez de seis años de edad.

La niña se tiene 15 días sin su medicamento el trombopag mismo que le ayuda a regenerar plaquetas y que su médula pueda tener un buen funcionamiento en su organismo, razón por la que requiere donadores de sangre y plaquetas tipo O positivo.

Alma Rubí Pérez de la Rosa madre de la niña comentó que al no ser de la ciudad capital le ha dificultado lograr conseguir los donadores de plaquetas y sangre que su niña necesita, pues cada vez que no cuenta con su medicamento se le baja el nivel de hemoglobina y plaquetas, por lo que tiene que ser transfundida de inmediato, pero hasta el momento no hay donadores que cumplan con este tipo de necesidad.

Ella ya tiene un año con el diagnóstico y esta bajo un tratamiento, pero no le ha funcionando del todo, porque es un medicamento muy caro y a veces no se le aplica porque el seguro tiene dos meses que no cuenta con el", expresó la madre de familia.

La familia originaria de Concordia explicó que para poder mantener a la niña con una mejor calidad de vida se necesita de este medicamento llamado trombopag, pero al no tenerlo el seguro se tiene que comprar y tiene un costo de 24 mil pesos por mes.

El medicamento le dura 28 días solamente y el seguro tiene dos meses que no lo surte, situación que ha complicado la salud de la niña y retrocede su tratamiento contra la anemia aplásica.

La madre de Melany explicó que al presentar moretones en diferentes partes del cuerpo fue como se alertó y acudido a realizarle unos estudios médicos dónde le salió con un bajo nivel de plaquetas, para después darle el diagnostico de su enfermedad.

Por ello la familia le hace el llamado le hace el llamado a la ciudadanía que se solidaricen a apoyar ya que ha sido muy difícil lograr solventar gastos médicos y donaciones de sangre o plaquetas para la salud de la pequeña Melany Yuquiel.

Quien deseé apoyar a la familia pueden contarlos al número de teléfono 6673077855 o depositar a la cuenta 4169160805847556.