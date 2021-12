Falta de proyectos productivos impiden a muchas mujeres a poner fin a la violencia familiar en Sinaloa

Sinaloa.- Apoyar a las mujeres con proyectos productivos constituye una alternativa para enfrentar la violencia familiar que viven en sus hogares, debido a que muchas no cuentan con recursos económicos y soportan el maltrato por su temor a la falta de dinero, manifestó la diputada Connie Zazueta Castro, quien hace días presentó una iniciativa en el Congreso del Estado de Sinaloa que aborda este problema.

Mencionó que de acuerdo a su experiencia dentro del DIF Sinaloa, se encontró la importancia de fomento económico para las madres, jefas de familia o mujeres de comunidades, debido a que muchas de ellas sufrían de violencia en sus hogares y no animaban a dejar al esposo (violentador), porque no tenían dinero para mantener a sus hijos, y que mediante los proyectos productivos, había sido el apoyo para lograr la independencia económica, tener sus propios negocios y no ser maltratadas más en sus casas.

A esto sumó la preocupación de falta de apoyos para los refugios de mujeres violentadas, que actualmente son privados, y que son importante para lograr que las mujeres se salgan de sus casas con las y los hijos en caso de violencia familiar.

Dijo que se espera la reunión con Tere Guerra que será el 15 de diciembre con la Comisión de Género y Familia, misma que venga a eliminar todas las dudas que se tienen sobre a qué áreas se van a etiquetar los recursos públicos.

Leer más: Carmen Victoria Félix, la sinaloense que abre caminos a las mujeres en la industria aeroespacial

Por su parte, destacó que ya comenzaron a trabajar de manera coordinada con la titular de la Secretaría de la Mujer, Tere Guerra, sobre los 70 millones de pesos asignados a esta dependencia, pero de manera transversal existen otras secretarías que tienen etiquetados recursos para las mujeres.