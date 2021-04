Falta despertar el interés social por la elección en Sinaloa

Sinaloa.- A poco más de tres semanas desde que iniciaron campañas las y los aspirantes a gobernador de Sinaloa, y a una semana del debate entre ellos organizado por el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES) el pasado 22 de abril, expertos en análisis político y columnistas de Debate: Fernando Zepeda, Tomás Chávez y Héctor Ponce, consideraron en entrevista que a los aspirantes todavía les falta trabajo para despertar el interés social por la elección.

Además, coincidieron al señalar que, a partir de la confrontación del pasado jueves, los candidatos y candidatas se han activado con las campañas, movilizando a sus seguidores y ejecutando toda su maquinaria política, en especial Rubén Rocha Moya, de Morena-PAS y Mario Zamora Gastélum de la alianza Va por Sinaloa, que, desde su parecer, cuentan con partidos más consolidados.

Movilizar la elección

En análisis sobre la activación de campañas de los partidos y de cómo han activado su maquinaría política con los seguidores más cercanos, Fernando Zepeda consideró que hasta este momento de las campañas, el ciudadano común no se ha podido interesar ampliamente en algún candidato, pues estos “todavía no permean el interés de participación de los ciudadanos”, es decir, no logran interesar de verdad a los ciudadanos a incluirse en su campaña para votar. Insistió en que hasta hoy, todos los candidatos y todos los partidos han quedado a deber el tratar de encontrar el punto de interés del ciudadano, sobre todo con la pandemia y los efectos del 2020.

En este sentido, añadió que sigue siendo la covid-19 lo más importante que atiende al interés de los ciudadanos, además de considerar que siguen habiendo muchos problemas económicos en las casas como para que las personas se interesen en campañas políticas y las propuestas de candidatos.

Si bien, los partidos y candidatos traen encuestas donde en muchos casos dicen estar favorecidos, Zepeda destacó que no cree mucho en los resultados que ellos manejan en los particulares, y dio el ejemplo de Morena, que ya se da por ganador, según expuso. “Yo creo que lo más interesante de estas campañas está por venir”, apuntó.

A su vez, consideró que sí pudiera cerrarse un poco la brecha entre el puntero de Morena y el que sigue, Mario Zamora, “va a haber un cierre interesante y una elección bastante interesante”, opinó Fernando.

Por su parte, el analista y columnista de Debate Héctor Ponce coincidió en augurar un panorama interesante, donde se prendan los discursos, empiecen a sacar datos de encuestas, y donde la gente se sumerja poco a poco a la campaña.

Se dieron a conocer

Tomás Chávez, por su parte, también columnista de esta casa editorial, comentó que justo después del debate del IEES los candidatos intensificaron sus campañas “se dieron ánimo y se armaron de valor, porque su gente, sus simpatizantes, cada quien ve que ganó su gallo”, dijo.

Apuntó que los candidatos Rubén Rocha Moya, de Morena (Movimiento por la Regeneración Nacional); Mario Zamora, con el PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional), PRD (Partido de la Revolución Democrática); Sergio Torres, compitiendo con Movimiento Ciudadano; Rosa Elena Millán, que contiende con Fuerza por México (FxM); Yolanda Cabrera, de Redes Sociales Progresistas (RSP);Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, del Partido Encuentro Solidario (PES); Gloria González Burboa, del Partido del Trabajo (PT), y Tomás Saucedo Carreño, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dieron pie a ser conocidos con sus intenciones en el debate del IEES, y según sus posibilidades, pues ahora están haciendo campaña.

Ven adelante a Rocha y a Zamora

Para Héctor Ponce, el ejercicio democrático, de hace una semana, estuvo interesante, pues se logró choque de ideas, críticas, buenas, otras no tan buenas, y todo eso dio paso a que se abrieran ya plenamente las campañas. Fue una buena semana para estas a partir del debate, pues se observó que aceleraron Mario Zamora y Rubén Rocha.

Él ve que son ellos dos los que principalmente están haciendo eventos con gente, “hay restricciones del Instituto Nacional Electoral, y del IEES, pero estos están mostrando músculo”, expresó. En ese sentido, el analista considera a ambos contendientes en el límite de su capacidad de accionar, es decir, que “ya andan con todo”.

Mencionó que a Rocha y a Mario los ve con los eventos más fuertes por la condición de sus actos de campaña. Ponce tomó en cuenta que Mario Zamora tuvo actos de campaña importantes en Guasave, y Rocha tuvo, por su parte, eventos grandes en El Fuerte y Los Mochis, por lo que cree que ellos dos “sí están prendidos”.

Redes sociales

Tomás Chávez, por su parte, considera que el duelo sigue en tres arenas, por así decirlo: la primera, fue la contienda que pudo verse entre candidatos al momento del debate, que son los encuentros cara a cara de los que compiten por la gubernatura; dos, el duelo entre los simpatizantes, quienes apoyan a cada uno de los candidatos, y, por otra parte, ahora con las redes sociales, pues es visible que ahí también hacen lo posible por mantenerse al día con los seguidores, donde estos últimos dan su apoyo, según explicó el analista.

En estos aspectos, añadió que hay más apoyo cibernético para Rocha Moya, y en seguida está la gente de Mario Zamora, que también se activa en las redes sociales.

Sergio Torres

Al tercero que los expertos ven que asoma a la competencia grande en lo real y virtual, es a Sergio Torres. Al respecto, Tomás Chávez dijo que “Sergio Torres tiene fuerza en Culiacán”, por eso puede jalar gente. Sin embargo, Fernando Zepeda considera que a Torres “le falta partido, un partido con estructura, un partido que tenga una mayor presencia y que tenga una mayor movilidad”, opinó.

Algo similar comentó Héctor Ponce, quien destacó que a Sergio le fue muy bien en el debate, pero, desde su parecer, el partido no le ayuda, “es un candidato bueno, debatió bien, está bien posicionado, pero él es una figura más grande que su partido”, expuso.

Buscan mantener registro

Siguiendo el análisis, Zepeda comentó que lo mismo que a Torres le sucede con la estructura de su partido, ocurre con los demás candidatos y candidatas. Tal es el caso de Rosa Millán, a quien Fernando considera una buena política, pero que a la vez no tiene un partido que realmente sea la base para que ella pueda “meterse a la pelea”.

En esto concuerda también Héctor Ponce, que ve que Rosa Elena es una política con experiencia, pero no tiene plataforma, y sí se ve que está activa en campaña, al igual que Yolanda Cabrera, a quien Ponce también observa que se ha movilizado haciendo eventos en Badiraguato, por ejemplo. “

Para alguien que está en un partido reciente, como es ella, que está buscando un registro, pues, creo que es positivo”, mencionó Héctor Ponce.

Las estrategias para sumar gente

Tomás Chávez, columnista de Debate, consideró que para las y los candidatas de otros partidos no preponderantes, el debate fue de mucha ayuda para darse a conocer. Ejemplificó con Yolanda Cabrera, del RSP, quien él cree que estuvo tranquila en casi todo el debate, pero que al final cerró muy fuerte con las denuncias contra Rubén Rocha.

Él esperaba que inmediatamente hubiera un seguimiento de ella en el INE, sin embargo, se calmó, y al parecer fue solamente un golpe mediático, una estrategia a su favor, consideró el analista.

Por otro lado, Chávez habló de Ricardo Arnulfo Mendoza, del PES, que consideró que estuvo muy fuerte atacando a todos, a Rocha y a Sergio Torres, principalmente, lo que fue un golpe efectivo y quizá le ayudó a levantar audiencia, pero él siente que al final no pasará del cinco por ciento de la intención del voto, destacó.

Tomás añadió, en su opinión, que el candidato del Partido Verde tiene propuestas sólidas, viables, y técnicas, empero, consideró que ahí no se trataba de ser técnicos ni de hacer buenas propuestas, se trataba de hacer golpes mediáticos, y por eso opinó que no repuntó tanto en los días subsecuentes. En cuanto a ganadores, tanto Ponce como Chávez ven que la contienda será entre Mario Zamora y Rubén Rocha.

El debate

El debate entre aspirantes a la gubernatura de Sinaloa se realizó el pasado 22 de abril a las 18:00 horas en el teatro Lince, de la Universidad Autónoma de Occidente, y se transmitió vía redes sociales del Instituto Electoral Estatal y las redes sociales de Debate.

3 por ciento es la cantidad de votantes que deben tener los partidos en Sinaloa al finalizar la contienda electoral para no perder su registro (IEES).

El Dato

Registros

Los partidos que se registran ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para contender a alguna candidatura deben contar con militantes en un número equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral del estado y deben estar distribuidos en por lo menos las dos terceras partes de los municipios.