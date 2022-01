Falta impulsar una economía circular en Sinaloa, señala Cinthia Valenzuela

Culiacán, Sinaloa.- Para reducir los desperdicios y así reutilizar racionalmente los bienes materiales y alimentos, es necesario impulsar el reciclaje de materiales en Sinaloa, recomendó la diputada Cinthia Valenzuela Langarica.

La economía circular busca lograr que los productos y sus componentes mantengan su utilidad y valor, y con esto el recurso tenga una vida más larga y que no sean destruidos, si no reutilizados, lo que permitirá que se mantengan vigentes dentro del ciclo económico durante el mayor tiempo posible, y así reducir el mínimo de residuos, por ejemplo ; redistribuir alimentos no consumidos en restaurantes, hacer biocombustibles limpios, reutilizar el papel periódico, crear ropa ecológica y separar los elementos de residuos electrónicos.

“La economía circular implica evitar el consumo excesivo, los residuos y el uso de combustibles fósiles mediante el arrendamiento, la reutilización, la reparación y el reciclaje de los materiales y productos existentes” expresó.

Valenzuela Langarica explicó que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la implementación de este nuevo modelo, permitiría reducir entre un 80 y 99 por ciento los desechos industriales en algunos sectores y entre un 79 y 99 por ciento de sus emisiones.

Es necesario frenar la contaminación atmosférica, los efectos del cambio climático presentan afectaciones en la población, por ello la diputada, Cinthia Valenzuela Langarica considera indispensable tomar medidas de manera constante para enfrentar esta gran amenaza para toda la humanidad.

En el grupo parlamentario del PRI refrendamos nuestro compromiso con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.