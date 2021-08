Falta intervención de autoridades estatales contra certificados Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- Sin intervención se han mantenido las autoridades estatales de Sinaloa ante los ayuntamientos que están tratando de imponer la aplicación de certificados de vacunación obligatorios para ingresar algunos giros comerciales, lamentó José Miguel Taniyama Ceballos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac).

El líder del sector restaurantero dijo que, a su parecer, lo que se ha demostrado por las autoridades estatales es que no se quiere confrontar al gobierno Morenista, por esta razón no se ha contado con mediación para llegar a acuerdos con el gobierno municipal de Culiacán encabezado por el presidente Jesús Estrada Feereiro que se niega al diálogo con los empresarios que están en desacuerdo con prohibir el ingreso de personas no vacunadas a los comercios y restaurantes.

“El gobierno estatal se ha mostrado muy parco y muy tibio, yo creo que no quiere confrontar a la línea morenista y yo así lo veo ya, ellos ya soltaron las amarras y ya nada más están esperando a que pase el tiempo y que llegue este nuevo gobierno, yo así lo veo porque tampoco ha habido un acercamiento de cómo le hacemos o como acordamos”, reiteró Taniyama Ceballos.

De esta manera recalcó que es la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), quienes solamente han estado participando en la recomendación de protocolos sanitarios a los establecimientos durante la pandemia.

Leer más: En Culiacán podría haber amparos contra certificados de vacunación Covid-19 obligatorios: Canaco

En cuanto a las restricciones recientemente anunciadas por Estrada Ferreiro, el presidente de la Canirac explicó, que han sido reiteradas las ocasiones en las que se ha solicitado un diálogo con el alcalde para pactar estrategias que no afecten a los negocios y se pueda incentivar la vacuna entre clientes y colaboradores, sin embargo se tiene nula respuesta.