Falta materializar las leyes de interrupción del embarazo en México

Cuando se logra educar e informar a las personas correctamente, dijo, también se logra que tomen decisiones apropiadas y, desde ese punto de vista, se logra también la anticoncepción para evitar embarazos no deseados, no planeados, que terminen, ya sea en embarazos de alto riesgo que puedan terminan en muertes maternas o que puedan terminar en abortos inseguros que terminen también en muerte.

“Creo que no solo es el hecho del tabú de hablar del aborto o decir que lo he realizado. Sino además está el mito de creer que voy a ir al infierno o que algo malo me va a pasar o que voy a quedar infértil o que voy a morir también. Todo este tipo de situaciones que se convierten en barreras”, lamentó.

Rivera Núñez, especialista en obstetricia y puericultura por la Universidad de Chile consideró que el hecho de que la interrupción del embarazo sea ley en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima y Sinaloa, significa que se tiene que implementar el proceso en las diferentes entidades y en las organizaciones públicas para garantizar que exista no solo el acceso a la atención, sino la no dilatación en el servicio, y eso implica además capacitación de los profesionales, flujos, insumos y estructuras.

Lorena Caro Reportera de Investigación

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.