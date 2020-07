Falta transparencia en millones de pesos gastados por diputados de Sinaloa

Sinaloa.- Luego de que la asociación Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa denunciara irregularidades y falta de transparencia en el gasto de apoyos que reciben los diferentes grupos parlamentarios de la actual legislatura en el Congreso del Estado de Sinaloa, EL DEBATE confirmó que desde el 1 de octubre del 2018, en que inició la 63 Legislatura, hasta el 31 de diciembre del 2019, dichos grupos recibieron entre todos poco más de 6.4 millones de pesos «para el fortalecimiento de la actividad parlamentaria», pero de ese recurso solo transparentaron 852 mil 649 pesos.

Habría que aclarar que a partir de agosto del 2019 los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PAN y PT asumieron el compromiso de transparentar la forma en que ejercen el recurso que reciben mes a mes y que deben comprobar con facturas a más tardar cinco días después de terminado el trimestre, de lo contrario no reciben la siguiente ministración, según el Acuerdo 24 firmado el 29 de julio de ese año por integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en el que establecieron los lineamientos para el ejercicio y la comprobación de apoyos a sus integrantes y a los grupos parlamentarios del Congreso de Sinaloa.

Este recurso para el desarrollo de sus actividades legislativas —no para gestión ni para necesidades personales o partidistas—, que recibe cada grupo parlamentario y es manejado solo por el coordinador de fracción, se define con base en el número de diputados con que cada grupo cuenta, a razón de 12 mil pesos mensuales por cada integrante, por lo que Morena, que tiene 23 legisladores, percibe 276 mil pesos mensuales; el PRI, con ocho diputados, recibe 96 mil pesos; el PT, que todavía en enero pasado contaba con tres integrantes, tenía derecho a 36 mil pesos; mientras que al PAN le asignan 24 mil.

La denuncia

Para el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa AC, Guillermo Padilla Montiel, las comprobaciones de gastos que los distintos grupos parlamentarios presentaron en sus informes al Congreso local [que pueden ser vistas desde este enlace Informes trimestrales de gastos] son incompletas e incorrectas, lo que constituye una irregularidad en términos de transparencia, y a su consideración violenta el Artículo 58, fracción octava, numeral 3, de la ley orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa [Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa].

El Artículo 58, fracción octava, da la atribución a la Junta de Coordinación Política de presentar al pleno durante el mes de enero un informe anual sobre el ejercicio presupuestal, excepto en el tercer año de ejercicio constitucional, que lo hará durante el mes de noviembre ante el pleno o la Diputación Permanente. Dicho informe, de acuerdo con el numeral 3 del citado artículo, debe «precisar el monto mensual que reciben los grupos parlamentarios para el cumplimiento de sus fines en el Congreso y su destino».

En entrevista telefónica para esta casa editora, Padilla Montiel cuestionó a los cuatro grupos parlamentarios y compartió un informe con las presuntas irregularidades por fracción partidista, en el que hace énfasis en los grupos de Morena y del Partido del Trabajo (PT).

A Morena, el activista cuestionó que siendo el grupo que más dinero ha recibido, poco más de 4 millones 115 mil pesos en los primeros cinco trimestres, su coordinadora, Graciela Domínguez Nava, solo haya transparentado gastos por 219 mil 426 pesos, comprobación que corresponde al trimestre octubre-diciembre del 2019, y que está disponible en la página del Congreso [Informe financiero del cuarto trimestre del 2019; Grupo parlamentario de Morena], periodo en el que gastaron 792 mil pesos, quedando pendiente por comprobar 572 mil 574 pesos.

Artículo 22.- Los apoyos que reciben los grupos parlamentarios no deben ser usados en beneficio personal ni en actividades no relacionadas con su función

legislativa.

Un trimestre antes, de julio a septiembre, el grupo parlamentario de Morena gastó 835 mil 201 pesos, y no comprobó un solo centavo [Comprobación de gastos; Grupo parlamentario de Morena], a pesar de que el acuerdo firmado el 29 de julio reciente los obligaba a transparentar los dos últimos meses, que de acuerdo con el monto mensual de apoyo establecido serían alrededor de 552 mil pesos, por lo que en total y de forma obligatoria les falta por comprobar un millón 124 mil 574 pesos. Del resto, poco más de 2.7 millones de pesos gastados de octubre del 2018 a julio del 2019, no están obligados por ley a transparentar.

El desaseo del PT

Del grupo del PT, cuyo coordinador es el diputado Mario Rafael González Sánchez, Guillermo Padilla señaló que, aunque comprobaron gastos por poco más de los 108 mil pesos recibidos en el último trimestre del 2019 [Informe de apoyos a grupos parlamentarios], el informe contiene una serie de irregularidades en la facturación, pues incluyeron compras de bóxeres, calcetines, camisas y jeans, despensa en el súper, toallas de baño, carnes y embutidos, verduras y hasta un jarabe infantil. Indicó que estas compras para nada fortalecen la labor legislativa del grupo parlamentario, como lo establecen los lineamientos del Congreso local, los cuales están descritos en el Acuerdo 24 firmado por los integrantes de Jucopo el 29 de julio del 2019, por lo que estos gastos debieron salir de su propio sueldo.

Dicho Acuerdo, en su Artículo 21, detalla que los recursos que reciban los grupos parlamentarios en calidad de apoyo deben ser destinados al pago de honorarios por servicios de asesoría profesional de tipo jurídico legislativo, al pago de honorarios del personal secretarial, asistentes, mensajeros, choferes y auxiliares diversos; y a la adquisición de equipos de cómputo, refacciones, consumibles, papelería, artículos de escritorio y similares; también pueden emplearse en la contratación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos del grupo parlamentario, en servicios de capacitación sobre temas relacionados con la función legislativa y actividad parlamentaria; y al pago de pasajes nacionales terrestres y aéreos, alimentación y hospedaje de los diputados que lo integren, en casos relacionados con las funciones del grupo.

Los lineamientos permiten emplear los apoyos en el pago de combustibles y lubricantes para los vehículos utilizados por el personal y los diputados que lo integran, mismos que se utilizarán exclusivamente en la atención de funciones oficiales. Incluso considera gastos debidamente justificados, pero estrechamente relacionados con las funciones oficiales del grupo.

Ministraciones revolventes.- Los grupos parlamentarios tienen cinco días después de finalizado el trimestre para comprobar los gastos y recibir la siguiente ministración.

«Mi pregunta es si así como el PT facturó calzones, pantalones y camisas también facturaría Morena. Esto es grave desde el punto de vista de la transparencia. Están actuando en contra de los lineamientos y principios de López Obrador», dijo Padilla Montiel, quien considera que la irregularidad inició desde el momento en que la parte administrativa del Congreso local recibió estos informes de gasto sin la comprobación debida.

Recordó que el Congreso tiene una mayor responsabilidad de transparentar sus propios gastos por ser un ente que en la revisión de cuentas públicas se convierte en juez y parte.

«Como ciudadanos, da para pensar mal sobre el destino de esos recursos», dijo el activista, quien advirtió la posibilidad de que el dinero no comprobado vaya a parar en las próximas campañas electorales y que por ser cuentas que serán revisadas hasta el 2021 los grupos parlamentarios aún puedan conseguir facturas.

El grupo parlamentario del PRI, que en los primeros cinco trimestres recibió apoyos por un millón 428 mil 575 pesos, estaba obligado a transparentar solo 480 mil 030 pesos correspondientes a los últimos cinco meses del 2019; sin embargo, no presentó facturas por los 288 mil pesos que recibió en agosto y septiembre.

Por su parte, el PAN comprobó los 120 mil pesos que estaba obligado.

Argumento de los coordinadores

Sobre los señalamientos de falta de transparencia, Graciela Domínguez, coordinadora del grupo de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política, recordó que por acuerdo de Jucopo, a partir de agosto del 2019 se hizo obligatorio que todos los grupos presentaran sustento fiscal de los recursos que se gastan.

Incluso, facilitó el Acuerdo firmado hace casi un año, y recordó que ninguna otra legislatura había transparentado estos apoyos. Sin embargo, al ser cuestionada sobre por qué el grupo a su cargo solo tiene comprobados 219 mil 426 pesos del último trimestre del 2019, a pesar del acuerdo y de haber gastado 792 mil pesos, la legisladora dijo que puede ser que el área administrativa del Congreso no haya subido completo el informe, pues asegura que ellos tienen firmado de recibida toda la comprobación.

Se comprometió a revisar con el área administrativa, pero adelantó que podría deberse a que ellos como grupo en facturación no comprueban los salarios: «Tenemos un convenio firmado con el mismo Congreso. Como tenemos que pagar impuestos, ellos nos retienen la cantidad que corresponde a los salarios del personal que se tiene en la fracción, nos retienen la cantidad de los salarios más impuesto del personal».

Por su parte, Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, cuya comprobación por 192 mil pesos de agosto y septiembre del 2019 no aparece en el portal, aseguró que, si las facturas no están en el sitio oficial, puede ser un problema en la forma en que se publicitan, pues dijo que si no comprueban un mes, no les depositan el siguiente. Incluso, aseguró que él firma esos informes y entregan todos los soportes de gastos, todas las facturas.

Jorge Iván Villalobos, coordinador de la fracción del PAN, recordó que si la comprobación no se hace conforme lo marcan los lineamientos, tampoco es posible recibir la siguiente ministración.

Mario Rafael González, quien coordina el grupo parlamentario del PT, admitió que «no es factible» comprar ropa con el recurso que reciben exclusivamente para el fortalecimiento del trabajo legislativo y aseguró no haber surtido despensa en el súper, aunque luego aseguró haber realizado una compra para apoyar a una persona hospitalizada: «En el caso mío, he comprado a gente que está en el hospital, que salieron golpeados, con la ropa sangrada y todo; fuimos y compramos camisa, ropa... Recuerdo el hecho de esa factura. Pero, te repito, para mí no hay ningún empacho si me dicen son 5 mil pesos de lo que te gastaste en la camisa, en los pantalones y en esa despensa. Si no entra en ese rubro, entra en otro; pero si no, yo lo puedo pagar».

Los recursos que reciben diputados

Al margen del apoyo que reciben los grupos parlamentarios, los cuarenta diputados locales perciben directamente desde este año 20 mil pesos como fondo de gestión social que deben transparentar y que se suman al sueldo o dieta mensual neto de 107 mil pesos.

Además, los ocho legisladores que integran la Junta de Coordinación Política reciben 10 mil pesos de apoyo extra, entre ellos Graciela Domínguez, Sergio Jacobo Gutiérrez, Mario Rafael González, Jorge Villalobos, Édgar Augusto González, Angélica Díaz, Karla Montero y Gloria Himelda Félix; mientras que los coordinadores de cada grupo parlamentario (Graciela, Sergio Jacobo, Mario Rafael y Villalobos), además de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso (Gloria Himelda), perciben otros 20 mil pesos de apoyo. Sin olvidar que a los diputados que viven a más de 50 kilómetros del recinto legislativo (23) les depositan mensualmente 16 mil pesos para hospedaje, alimentación y transportación, monto que el año pasado era de 12 mil pesos.

Parte de las comprobaciones

El grupo parlamentario del PAN comprobó el gasto de los cinco meses que estaba obligado a presentar. La mayoría del recurso lo destinó al pago de asesores; mientras que el grupo del PRI, que solo transparentó los gastos del último trimestre del 2019, lo

destinó mayormente a servicios de asesoría.

Los gastos de grupos

De Morena sobresalen gastos en combustible y en la organización de su primer informe legislativo; mientras que el PT invirtió en la remodelación de oficinas de gestión.

Y el gasto 2020

Ante el cuestionamiento de por qué el Congreso no ha publicitado los informes de gasto de los primeros dos trimestres de este año, Graciela Domínguez, presidenta de Jucopo, dijo que por acuerdo de transparencia nacional la publicación es semestral, y se subirán en este mes.

¿Anticipos?

El activista Guillermo Padilla Montiel consideró un abuso que, de acuerdo con el avance financiero del primer trimestre del 2020, el Congreso haya otorgado anticipos a legisladores por 652 mil 447 pesos, dinero pendiente de recuperar.