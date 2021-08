Faltan los recursos en plan de regreso a clases en Sinaloa

México.- Después de más de un año de clases a distancia para la mayoría de los alumnos en Sinaloa, y aún con la pandemia activa, este estado ya cuenta con un marco legal para iniciar el proceso de regreso a las aulas o la “conquista hacia las aulas”, como lo ha nombrado el secretario de Educación en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, respondiendo al llamado del Gobierno federal de activar la movilidad educativa.

El marco legal fue publicado antier en el periódico oficial El Estado de Sinaloa, en el que, de acuerdo con la autoridad, privará el contexto, será voluntario y la decisión forma parte de la autonomía escolar.

Debate entrevistó a actores educativos y políticos en torno a este planteamiento; aunque reconocieron que el plan contempla aspectos positivos, apuntaron que de ahí a la práctica quedan cosas pendientes que podrían impactar en los contextos de salud y el educativo.

¿Qué se plantea?

De acuerdo con la Secretaría de Educación en el estado, el regreso “será gradual, focalizado. Sin prisa, pero sin pausa”. Si los padres de familia y los maestros deciden regresar a las aulas, se contemplará el semáforo epidemiológico, ya que el porcentaje de alumnas y alumnos que podrá asistir de manera presencial en las escuelas se determinará de acuerdo al color del semáforo de riesgo epidémico covid-19 de la Secretaría de Salud federal.

Para el color verde, la operación será hasta del 100 por ciento; en color amarillo, del 50 hasta el 75 por ciento; color naranja, del 30 al 50 por ciento y en color rojo hasta el 30 por ciento. Se contemplará, además la integración de comités participativos de salud escolar para implementar los filtros de salud en casa, en la entrada de la escuela y al interior de las aulas, así como los protocolos sanitarios a seguir por parte de la comunidad educativa.

Se propone el esquema híbrido, con el que cada escuela determinará, con base en su contexto, los días que dedicará a la actividad presencial y a distancia. Pero también deja a voluntad de los maestros y padres de familia las clases a distancia, donde asegura que se continuará ofreciendo el servicio educativo mediante las tecnologías de la información y comunicación.

Propone un recado escolar para que los padres de familia o tutores notifiquen semanalmente a los profesores cómo están sus hijos y si presenta o no algún síntoma de contagio relacionado al covid-19. Aclara que la ausencia del documento no impedirá que el alumno sea recibido en la escuela.

No se van a poder evitar los contagios

Pablo César Hernández Cerritos, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en educación, abundó en entrevista para Debate que el Gobierno federal tiene la intención de que haya un regreso presencial en todos los estados.

Consideró que, en el caso de Sinaloa, el marco publicado contempla algunos elementos para controlar y mitigar lo que podrían ser los contagios de covid-19, sin embargo, destacó que es evidente que, ya estando en la práctica cotidiana, será muy importante que se mantenga un monitoreo o evaluación sobre si realmente se está haciendo el cuidado y la participación activa de todos los actores.

“Algo que me pareció de suma importancia es esta idea de establecer comités que vayan monitoreando, que vayan haciendo propuestas, de tal manera que se atienda inmediatamente situaciones de algún contagio en las aulas, alguna problemática que se presente y se pueda dar solución inmediata y no solamente se deje en el tiempo y eso pueda incrementar el número de contagios”, opinó. A pesar de todo, consideró que no se van a poder evitar en su totalidad los contagios.

Vio positivo el punto que aborda el esquema a distancia, que contempla la voluntad de los profesores y padres de familia para trabajar la educación de los menores. Dijo que en esta primera etapa hay algunas resistencias justificadas por el cuidado de la salud.

“Eso les dará confianza a los que ahorita todavía no tienen la seguridad o no tienen la certeza de que el regreso sería bueno para sus hijos. Me parece que es una alternativa, es una opción y que la decisión, de acuerdo a cada familia, también será determinada por las condiciones que ellos tengan”, mencionó. Para Hernández Cerritos, se debe tener mucho cuidado con el modelo híbrido, ya que podría caerse en desigualdades para los menores.

¿Dónde están los recursos?

La presidenta de la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso del Estado, Flor Emilia Guerra Mena, destacó en entrevista para Debate que la propuesta presentada por la autoridad educativa a nivel estado es adecuada, sin embargo, destacó que para su aplicación se van a enfrentar dos grandes problemas. El primero, según expuso, es la infraestructura escolar, la falta de recursos para el acondicionamiento de las escuelas y la garantía de contar con lo necesario para que los comités que ahí se citan puedan operar los filtros de salud; la segunda dijo que es la disposición que tengan los profesores de regresar a las aulas a partir del 30 de agosto y los padres de familia.

“No solo es ahorita el contagio, la pandemia, sino que haya los recursos para que los comités de padres que se van a encargar de los filtros, los comités de salud, estén preparados, capacitados y que tengan todo el suministro necesario y, dos, que los profesores, los padres de familia decidan mandar a los jóvenes, a los niños y a las niñas a la escuela y a la clase presencial”, detalló.

La funcionaria se dijo de acuerdo con regresar a clases, siempre y cuando se garantice un ambiente propicio, esto es: con las instalaciones adecuadas y también que se tenga atención y se garantice la salud. Consideró que sería muy ambicioso decir que habrá nulo contagio en las aulas, pero al menos que el semáforo epidemiológico dé las condiciones y que las escuelas garanticen esa observancia en el cuidado de los menores.

Justamente para que las condiciones sean adecuadas, hizo hincapié en los recursos públicos. La presidenta de la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso del Estado señaló que en Sinaloa van dos años que se presupuestan alrededor de mil millones para el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa.

“Recordemos que las escuelas se cerraron en marzo del 2020, entonces ¿cómo se aplicó ese recurso?, ahí está, no sabemos qué pasó con ese recurso, que el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, es eso, mantener la infraestructura más allá de lo que hacen, que es poner techumbres y ese tipo de quipos. Creo que mil millones de pesos no son nada despreciables como para ayudar a pintar o a desmontar la maleza. Deben de dar una explicación de dónde está ese dinero, pero la verdad, la propuesta no es mala, es una propuesta buena”, insistió.

En este momento, dijo que solicitar una nueva partida de recursos para las escuelas es facultad del Ejecutivo que, así como puede reorientar recursos, lo puede hacer ahora para las escuelas. Sobre todo, insistió en que la incógnita es qué ha pasado con los presupuestos para el Isife, dónde se aplicaron si las escuelas han estado cerradas por más de un año, “no sabemos qué pasó con eso”, reafirmó.

Aclaró que este señalamiento no es nuevo, al recordar que desde el 2020 se hizo el llamado al Ejecutivo de atender las escuelas que estaban siendo saqueadas por ladrones.

Sindicato de maestros

Enrique Andrade Nava, secretario de Organización del SNTE sección 27 en la región sur del estado, indicó para Debate que siempre han respetado la autonomía de las escuelas, porque no todas las escuelas están en las mismas condiciones.

Indicó que no se puede generalizar el mismo criterio para todas, de tal manera que son los maestros, junto con las autoridades, quienes se están poniendo de acuerdo para determinar cuál es la forma que van a utilizar para el regreso a clases. “En ese sentido, nosotros estamos apoyando la decisión de ellos, claro, con mucha responsabilidad porque ya el regreso a clases, ya sea de manera presencial, virtual o de manera híbrida, requiere de mucho compromiso”, señaló.

Consideró que el marco publicado por la Secretaría de Educación a nivel estado no menciona la responsabilidad que tiene el padre de familia y también el Gobierno de sostener económicamente las escuelas. El Gobierno, mínimamente, debe cumplir con tener las escuelas equipadas con agua potable y energía eléctrica, lo que dijo, no ocurre actualmente en muchas instituciones.

“Habrá escuelas que digan ‘bueno, nosotros queremos regresar de manera presencial’, pero si no tienen esas condiciones tan elementales, ¿cómo lo van a hacer?”, cuestionó. Siendo representante sindical, abundó que los padres de familia tienen que ser muy responsables al acudir a clases presenciales, en caso de que así lo determine la escuela, en ser el primer filtro que detecte alguna padecimiento en los menores y en revisar, además, en qué condiciones van a mandar a sus niños a la escuela, como el uso de cubrebocas, etc.

Andrade Nava, secretario de Organización del SNTE sección 27 en la región sur del estado, comentó que el documento no menciona tampoco el apoyo a los maestros, por lo que consideró que ahí ellos no se están haciendo responsables de los casos de contagio que pudieran sufrir los profesores. “El temor que le tenemos es que se den esos contagios masivos y entonces sí, ¿qué va a suceder?”, mencionó.

Cabe destacar que la SEP ha determinado que para los maestros solo se harán validas las incapacidades del Issste, sin embargo, algunos de estos hospitales redireccionan a sus pacientes a otros nosocomios de la Secretaría de Salud.

Para entender...

Sentido de responsabilidad

A pocos días para el retorno de los niños, niñas y adolescentes a las clases presenciales en el país, la Red por los Derechos de la Infancia en México (#REDIM) pide a las autoridades e instituciones responsables de la protección de niñas, niños y adolescentes que se aboquen a la ejecución de un plan para el diagnóstico de condiciones, riesgos y ajustes en las escuelas. Señalaron que buscan dejar claro que el regreso presencial a las aulas debe hacerse con el más absoluto sentido de responsabilidad.

Ante el tiempo “ganado” en México para esta puesta en marcha, tienen la preocupación por la evidente falta de planificación y organización en la estrategia de regreso a las aulas en lo que debería ser una eficiente coordinación entre las Secretarías de Educación y Salud y, en general, del propio Ejecutivo Federal. Señalaron que no observan evidencias de una estrategia integral para garantizar que el inicio de las clases presenciales, a partir del 30 de agosto, cuente con todas las medidas que se requieren para asegurar de manera efectiva el acceso a los derechos a la educación y a la salud que deben tener los alumnos y alumnas en México, incluyendo el de la participación e información; de ahí la necesidad de una estrategia de avances progresivos, señalaron.