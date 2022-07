Faltan más implicados, señala el gobernador Rocha Moya sobre asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez

Sinaloa.- "Faltan otras personas" expresó el gobernador, Rubén Rocha Moya, ante el caso del asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez, esto después de que ya se presentara ante el juez una mujer implicada en el caso.

Aseguró que el proceso no se va a desatender y seguirán en orden atendiendo estrictamente el debido proceso que se requiere. "Ahí está el proceso, ese proceso no va a desatender y va seguir. Ya hay un día señalado para que regrese".

A pesar de que dijo que no solo faltaba un implicado si no más, no habló sobre el tema y dijo que era la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, la que tenía que dar esa información.