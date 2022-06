Familia de Kenia María pide que se aplique pena máxima a feminicida en Sinaloa

Sinaloa.- La familia de Kenia María, la joven que fue asesinada por su novio en octubre del año pasado en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, está en desacuerdo en que se lleve a cabo un procedimiento abreviado, porque debe aplicarse la pena máxima al feminicida.

La madre de la víctima, Martha Lorena López Muñoz, dio a conocer que la audiencia donde se definirá la sentencia, se pospuso para el próximo 18 de agosto.

Llamado a Rocha

Los familiares de Kenia María buscan tener acercamiento con el gobernador Rubén Rocha Moya, para que no se le dé un castigo menor, es decir, 35 años, como lo propone la Fiscalía General del Estado, y que se realice un juicio oral, con un procedimiento de investigación.

Martha Lorena recordó que la muerte de su hija “fue extremadamente violenta, no la pude despedir, no le pude dar un abrazo, porque quedó deshecha y que me salgan ahora con un procedimiento abreviado y 35 años, no me parece justo”.

Agregó que: “Después de que mi hija me pidió auxilio y no pude llegar a tiempo, lo único que me resta es hacer justicia para ella, para yo estar un poco más tranquila”.

Mencionó que la FGE no los tomó en cuenta para hacer el procedimiento abreviado.

Rocha: que se castigue con todo el peso de la ley

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que se debe castigar con todo el peso de la ley al asesino de la odontóloga Kenia María, después de que se propuso una sentencia de 35 años de prisión.

Kenia María fue asesinada en la sindicatura de Costa Rica, el pasado 6 de octubre de 2021, un hecho que causó conmoción en la sociedad, por la brutalidad en que se cometió el crimen.

“No tengo mucho qué hacer en eso, ustedes saben que es un proceso, pero si es feminicidio, debe ir al máximo (la pena). Por supuesto que yo lo comparto eso, finalmente pueden o no hacerme caso, los juzgadores son los que determinan, en ese caso, ya no es la Fiscalía, es el juez el que pone la sentencia final”.

En este sentido, Rocha Moya señaló que: “No debe de haber acuerdos, por supuesto, menos en el feminicidio, ¿qué van a acordar?, a un feminicida, hay que castigarlo con todo el peso de la ley”.

El Dato

Quieren un juicio oral

Los familiares de la víctima negaron haber aceptado un procedimiento abreviado, porque lo que piden es un juicio oral y que se aplique una pena ejemplar.