Familia de Ocadio García se siente desairada por el Congreso de Sinaloa

Culiacán.- Sin una palabra ni un finiquito, dejó el Congreso del Estado de Sinaloa y Morena a la familia del fallecido diputado Ocadio García Espinoza.

A más seis meses de que el diputado perdiera la vida, el pasado 11 de abril, la familia continúa tratando de salir adelante luego de su partida.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el Congreso del Estado de Sinaloa, en la fachada del edificio, se colocó un altar en honor a García Espinoza, con una foto de gran tamaño rodeada por flores y veladoras, esto por motivo del Día de Muertos a tan solo unos días de celebrarse.

Desairada se siente la familia del diputado, en especial la viuda, María Elidia, quien no fue tomada en cuenta para la realización del altar.

Su hijo, Eliazar García, denunció que, tras la muerte de su padre, quien fue su esposa no ha recibido un finiquito ni algún tipo de apoyo parte del Congreso o del partido con el que llegó al cargo.

En el pasado, ya habían hecho la solicitud para recibirlo, misma que fue negada mediante un oficio, bajo el argumento de que el Congreso no entrega finiquitos a las familias al fallecer un legislador.

Señaló que esto es una incongruencia por parte tan del congreso como de Morena, dado a que fue uno de los diputados con mayor cantidad de votos, con alrededor de 18 mil. “Mi madre dijo, no creo que con tantos votos no apoyen; no le resolvieron absolutamente nada”.

No la tomaron en cuenta, y apenas unos tres días atrás le acaba de llegar el papel donde la dicen que no va a tener absolutamente ningún apoyo por parte del congreso, y hoy salen con un altar”, dijo.

Mencionó que han sido solo los diputados Gildardo Leyva Ortega, Yeraldine Bonilla Valverde, Graciela Domínguez Nava, quienes se han acercado directamente con su madre a darle un apoyo económico, de su propio bolsillo.

Asimismo, agregó que no es por una necesidad económica que piden el finiquito, sino como un reconocimiento al trabajo que ‘Cayo’ García dio en su periodo en el Congreso y que debería ser un derecho. Añadió que la familia estará meditando qué acciones tomar a partir de ahora.