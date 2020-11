Familia de escasos recursos en Culiacán requiere apoyo para tratamiento de su niña con leucemia

Sinaloa.- Jaquelique Cárdenas Corral de tres años de edad padece de leucemia mieloide aguda uno de los cáncer más agresivos en niños, además recientemente le detectaron un tumor en su cabeza por lo que necesita de seis circuitos bain para un tratamiento de radiaciones en Culiacán.

La familia se encuntra muy angustiada por la falta de recursos económicos para solventar los gastos médicos, pues además cubrir la situación médica de la pequeña necesitan pagar la renta de la casa donde viven y alimentos al no contar con un empleo formal.

Verónica Corral madre de la pequeña comentó que son originarios de la sierra El Durazno, por los que han estado pasando por momentos muy difíciles, pues hace dos años cuando se le detectó la leucemia a Jacqueline tuvieron que mudarse a Culiacán para iniciar una nueva vida llena de carencias y muchas necesidades para que su niña tuviera una mejor atención médica.

"Desde que llegamos acá han sido puros gastos y sin poder trabajar bien para salir adelante, son muchos tratamientos y no nos alcanza para pagar renta y demás necesidades", expresó la madre de familia.

La pequeña se encuntra en tratamiento constante desde hace dos años por lo que la familia también se encuentra muy gastada económicamente y necesitan de apoyo económico para cubrir gastos médicos muy elevados.

Verónica dijo que su hija ha tenido varias recaídas por lo que es más difícil al realizarle las quimioterapias y aumentan los gastos médicos, hasta donadores de sangre y plaquetas ha requerido constantemente.

"Todo se me ha juntado se me enfermo mi otra hija y tuvieron que operarla de la apéndice, no he podido trabajar ya me están pidiendo la renta de la casa y no tengo con que pagarla", expresó la madre.

Verónica señaló que son de muy bajos recursos por lo que las dificultades cada vez crecen más y tienen más hijos que necesitan de su atención. "Cuando no me llueve me truena, aquí en Culiacán todo está muy caro y son muchas las necesidades que enfrentamos todos los días, no tenemos nada de comida el refri vacío", mencionó.

Por último la madre de familia le hizo el llamado a la ciudadanía para que los apoyen de todo corazón ya que están viviendo una situación muy complicada al no tener empleo ni los recursos necesarios para solventar los gastos médicos.

Quien desee apoyar puede contactar a la familia al número de teléfono 6672531888.