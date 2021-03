Familia de escasos recursos pide apoyo para niño con leucemia tratado en Culiacán

Sinaloa.- El niño Lio Fernando Guerrero Mora, de cuatro años de edad, padece de leucemia linfoblastica aguda tipo T, de los cáncer más agresivos en los niños, por lo que cada de semana acude al Hospital Pediátrico de Sinaloa, en Culiacán, a tratamiento de quimioterapias, pero al presentar escasez de medicamentos e insumos la familia tiene que buscar la forma de solventar los gastos médicos.

La familia originaria de un poblado del municipio de Badiraguato señaló que gastan de mil a 2 mil pesos diarios solo para que el pequeño pueda ser medicado antes de ser intervenido con el ciclo semanal de quimioterapias.

Lio Fernando esta en una fase de poder ser atendido de manera ambulatoria pero bajo a un fuerte tratamiento de quimioterapias requiere de hospitalizacion, por lo que se tiene que buscar la forma de solventar los gastos médicos que el pequeño requiera durante su estancia en el Hospital.

Karla Sugey Mora García madre del pequeño explicó que el hospital siempre carece de insumos y medicamentos por lo que dijo que el mismo personal al entregarle recetas médicas le expresan su sentir por la dificultad que es conseguir los fármacos pero de alguna forma no pueden detener el tratamiento de sus hijos.

"Desde que llegamos no ha habido nada en farmacia, todo estamos comprando desde agujas, sueros, para canalizar, pulso; una cosa de farmacia no nos la han dado, es una escasez total de insumos y medicamentos. Se dice mucho que si hay pero se tiene que estar aquí para ver que realmente no hay nada, va uno con la receta y no hay nada", manifestó la madre de familia.

Karla mencionó que son una familia numerosa y el poder cubrir gastos de traslado y estancia como de tratamientos es muy complicado, por lo que la ayuda de la ciudadanía es mucho apoyo para poder salir adelante de las situaciones.

Añadió que son constantes los cambios en tratamientos de niños con este tipo de enfermedad por lo que a veces si hay algunas quimioterapias pero casi siempre tienen que ver la forma de comprar o conseguir lo que se necesita para que su hijo Lio no pierda el control médico ante la leucemia.

El niño de cuatro años tiene nueve meses en la lucha contra la leucemia linfoblastica aguda tipo T, por lo que cada semana esta en tratamiento constante así como un tratamiento alternativo de un costo de 5 mil pesos, para ayudar a que la enfermedad no tenga mayores complicaciones de salud.

Ante la situación la familia le hace el llamado a la ciudadanía para poder cubrir todos los gastos médicos que el niño Lio Fernando necesita antes de darle la quimioterapia, pues le tienen que dar medicamentos previos para evitar que les provoquen vomitos, inflamación, dolor o otra alteración.

Si alguien desea apoyar a la familia con los gastos médicos pueden contactarlos al teléfono 6674710628.