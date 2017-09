"Para mí no quiero nada, quiero que los ayuden a ellos"

Culiacán, Sinaloa.- La familia no solo ha tenido que lidiar con el dolor de perder a un ser querido, sino también con la indiferencia de una autoridad insensible. Apenas el 29 de agosto pasado mataron a don Jaime, de 58 años, quien durante 10 años dedicó su vida a servir de velador en un jardín de niños.

El señor murió a manos de criminales a escuela José Vasconcelos de la colonia Buenos Aires, cuando laboraba, circunstancia que no ha podido entender la familia.

DEMANDA

La señora Armida Montenegro Beltrán, exesposa de Jaime, narra que la autoridad apoyó en poco a la familia, y nada a los hijos de la hoy víctima.

Y es que expuso que, si bien, la autoridad educativa del plantel en el que laboró la víctima no tiene la capacidad financiera para ayudar a la familia, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) sí lo tiene.

Señaló que, tras los hechos, se les apoyó en los gastos funerales, pero ya nadie se preocupó, por ejemplo, por garantizar la educación de los cuatro hijos huérfanos, de los cuales, tres aún estudian.

“No se me hace justo, con 10 años de trabajo, y no le den nada. Murió trabajando. Eso no se vale”, lamentó la viuda.