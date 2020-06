Familia del pequeño Jacob pide ayuda para conseguir medicinas en Culiacán

Sinaloa.- Familiares del pequeño Jacob Soca Caro se encuentran desesperados por no lograr conseguir unos medicamentos necesarios para el tratamiento contra la leucemia que padece el menor de ocho años de edad.

La familia busca del apoyo económico o donadores de los fármacos ya que el hospital Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la ciudad de Culiacán, no cuenta con ellos y es necesario para poder mejorar su estado de salud.

El pequeño de ocho años fue diagnosticó con la enfermedad en el mes de abril por lo que al ser tiempos complicados por la contingencia del coronavirus no ha podido tener la atención médica necesaria para combatir la enfermedad, por lo que solo estuvo un tiempo internado en el hospital y hoy se encuentra en casa esperando poder conseguir los medicamentos.

Los medicamentos que requiere el niño es el etoposido y citarabina estos dos fármacos son necesarios para poder realizarle las quimioterapias correspondientes a su estado de salud.

Abraham Sosa padre del pequeño manifestó que pese a que los medicamentos han ido reaccionando bien en su organismo temen que la situación no sea favorable por no lograr conseguir los medicamentos que requiere su hijo, pues por un lado no pueden acudir al hospital al estar aislados del contagio y por otra parte temen al no poder conseguir los medicamentos.

"Es una de las situaciones más complicadas, es muy desgastante, estresante el estar así ya que no se sabe hasta cuando se podrá conseguir y mi hijo depende de ello, para poder estar estable y mejore ante la misma enfermedad", expresó el padre del pequeño.

Ante esta situación la familia le hace el llamado a la ciudadanía para quienes los puedan apoyar ya sea con el medicamentos o económicamente y que si no logran conseguir a alguien que lo done tienen que ver como lo compran, pues también han buscando en distintas farmacias y ha sido casi imposible conseguirlo al estar escaso.

Quien deseé apoyar a la familia con la situación y solidarizarse ante ello puede contactarlos al número de teléfono 6691145994.

