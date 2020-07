Familia pide apoyo para pagar tratamiento de bebé internado en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Familia del pequeño Emiliano Zazueta Urias de apenas un mes de edad, solicita el apoyo económico de la ciudadanía para poder solventar los gastos médicos por neumonía, síndrome de down y un soplo en el corazón que padece el pequeño internado en un hospital de Culiacán.

La familia comentó que son de escasos recursos y por desempleo a causa de la pandemia del coronavirus no cuentan con recursos económicos para pagar todos los medicamentos que el niño requiere.

"Estamos viviendo una situación muy difícil, el hospital no cuenta con los medicamentos y todo está muy caro ya no sabemos que hacer ante todo esto que está pasando, algunos medicamentos nos salen más de 4 mil pesos y nosotros no tenemos", expresó Brenda Urias madre del pequeño.

El pequeño de un mes de nacido se encuentra internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa y requiere de medicamentos para nebulizar y que esto ayude a arrojar flemas de los pulmones mismo que le ha provocado una serie de complicaciones respiratorios.

Una de las recetas que de Emiliano. Foto: Cortesía

"A los 17 días de nacido mi bebé empezó con problemas para respirar, por lo que fuimos con distintos médicos y le han recetado nebulizaciones pero no le han servido y lo intentamos en el hospital ya tiene una semana aquí", expresó Brenda.

La familia es originaria de un poblado del municipio de Mocorito por lo que entre el traslado, estancia y gastos médicos ya no saben que medidas tomar para conseguir apoyos, por lo que le hacen el llamado a la ciudadanía que pueda apoyar se los agradecerian de corazón.

Armando Zazueta González padre del pequeño mencionó que uno de los medicamentos que el niño requiere es el alfa-dornasa y tiene un costo desde 4 mil 800 a 7 mil pesos.

Emiliano se encuentra internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. Foto: Cortesía

Este medicamento le ayudaría a aflojar las flemas y que el soplo que tiene no empeore.

Aquí en el hospital nos piden jeringas, medicamentos de todo, aguas de sodio y demás insumos porqué no cuentan con nada aquí en el hospital y por fuera todo esta muy caro.

Quien deseé apoyar con la donación de medicamentos o apoyo económico pueden contactar a la familia al número de teléfono 6674225004.